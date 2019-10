Juez del 4º Tribunal de Gestión Asociada Poder Judicial Mendoza en autos N° 252619 "AGUIRRE MARIA ISABEL C/ ANDREUCETTI LUIS HUMBERTO Y OTS. P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA" a fs. 106 el tribunal resolvió notificar a terceros posibles interesados: "Mendoza, 08 de Octubre de 2019. (…)Publíquense edictos CINCO DIÁS en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario UNO, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble, para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley. (Art. 209 AP. II, a) cc. Art. 72 inc. III del C.P. C. C. y T.) (…)" Matrícula N° 8037 del Tomo 37 fs. 134 de Lavalle. 16/06/1966 (Provincia de Mendoza). Titulares de dominio: ANDREUCETTI, LUIS HUMBERTO; ANDREUCETTI, GUILLERMO VICENTE; GONZALEZ, RUGEN DARIO Y TRACCHIA, RUGEN JOSE.

Publica: 28/10/2019