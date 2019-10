Edicto: Autos 252.190 Barea

Edicto: Autos 259.326 Rivera, Jorge Alberto c/ Quiroga, Juan Enrique y ots. p/ Prescripción Adquisitiva

JUEZ DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE MENDOZA. EXPTE. 259.326 - caratulados "RIVERA, JORGE ALFREDO c/ QUIROGA, JUAN ENRIQUE Y OTS. p/ Prescripción Adquisitiva". NOTIFICAR A JUAN ENRIQUE QUIROGA el siguiente decreto de fs. 21: "Mendoza, 28 de junio de 2.017….. De la demanda por título supletorio instaurada córrase TRASLADO a los Sres. JUAN ENRIQUE QUIROGA y …. en el carácter de sucesores de la titular registral Alicia Faustina Núñez de Quiroga por el término de DIEZ DIAS con citación y emplazamiento para que comparezcan, respondan, ofrezcan prueba y constituyan domicilio legal (arts. 21, 74, 75, 212 y 214 del CPC y 24 ley 14.159).-…… Fdo: Dra. Marcela C. RUIZ DIAZ - Juez". El decreto de fs. 98: "Mendoza, 07 de agosto de 2.019….. RESUELVO: I- Declarar al Sr. JUAN ENRIQUE QUIROGA, D.N.I. Nº 8.146.729 persona de domicilio ignorado. II- Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DÍAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del C.P.C.C. y T. III- Oportunamente dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda….. Fdo: Dra. Marcela C. RUIZ DIAZ - Juez".- En el presente juicio se pretende usucapir el inmueble cuyo titular registral es la Sra. Alicia Faustina Nuñez de Quiroga ubicado en calles Dr. Héctor Gahilac nº 99 y Molinero Tejeda nº 1698, Departamento de Las Heras, Mendoza; inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en asiento nº 287, fs. 121/122, Tomo 2 PH de Las Heras.