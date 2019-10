Edicto: Autos 252.190 Barea

Juez. Segundo Juzgado Civil de Tunuyán, Autos Nº 28.132, caratulados “Reconstr. en Autos Nº 23.578 “Gómez de la Rosa, Juan Manuel Alberto p/ Prescripción Adquisitiva”; notifica la Resolución recaída a fs. 76: Tunuyán, Mendoza, 07 de Julio de 2011. I… II… III … IV: Cítese a los que se consideren con derecho al inmueble a Usucapir; publicándose edictos en el Boletín Oficial y Diario Uno por diez veces a intervalos regulares, durante cuarenta días (Art. 214, inc. I del C.P.C.). Proveyendo los datos del inmueble informado en plano de mensura y título dominial. V… VI… El inmueble pretendido es el ubicado en calle Aida Argentina de la Rosa s/n, Los Árboles, Tunuyán, Mendoza, anotado como 2º inscripción al Nº 2716, fs. 381/382, Tomo 27 de Tunuyán, a nombre de Jorge Regner Gómez, Ricardo Isidoro Gómez de la Rosa, Juan Manuel A. Gómez de la Rosa, Juan Carlos Gómez de la Rosa y Teresita Lidia Gómez de la Rosa, con una superficie según plano de mensura (15/13800) de 37ha. 4982,92m2; Nomencl. Catastral: 15-99-00-0200-100280-0000-7, Padrón de Rentas: 15-03013-3; Padrón Municipal: no tiene; con los siguientes límites: Norte: calle Aida Argentina de la Rosa; Este: Emilio R. Galeano; Oeste: Rafael Zirullik, Sur: no se especifica en el plano. Notifíquese. Dra. María S. Barcenilla. Juez Subrogante.