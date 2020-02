JUEZ del DÉCIMO SEGUNDO JUZGADO CIVIL, COMERCIAL y MINAS, en autos n° 252.062 caratulados "JOSE BASSO S.A. c/ NIETO, JAVIER IVÁN p/ Cobro de Pesos"; NOTIFICA al Sr. Nieto Javier Iván la resolución de fs. 39, la que en su poarte pertinente expresa: “MENDOZA, 12 de agosto de 2015.- …..- …..- De la demanda instada en autos, córrase TRASLADO a JAVIER IVÁN NIETO por el PLAZO DE VEINTE DÍAS, con citación y emplazamiento para que comparezca, conteste y fije domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de ley (art.21, 74, 75, 167 y conc.del CPC).- NOTIFIQUESE en legal forma y en la forma de estilo, acompañandose las apartado delºcopias previstas por el art. 53 del CPC.- (ART. 68 INC. XIV, 2 CPC).- ….- …..- …..- Fdo: Dr. Oscar Eduardo Vazquez - Juez” y los dispositovos I y II del Auto de fs. 139, el que en su parte pertinente expresa: “Mendoza, 12 de Noviembre de 2019. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: …..- RESUELVO: I) TENER por acreditadas sumariamente las circunstancias exigidas por el Art. 69 del C.P.C., y en consecuencia, bajo responsabilidad de la parte actora, téngase al Sr. Nieto Javier Iván, como de ignorado domicilio.- II) ORDENAR se notifique edictalmente al Sr. Nieto Javier Iván., la resolución de fs. 39 y los dispositivos I y II de la presente, publicándose edictos en el Boletín Oficial y Diario UNO, tres veces con dos días de intervalo (Art.72 inc. IV del C.P.C).- ……- COPIESE. NOTIFIQUESE.- Fdo: Dr. Oscar Eduardo Vazquez - Juez””;

Publica: 21/2/20