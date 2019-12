Claudio Félix Rodriguez, Martillero Público, Matrícula 3216, rematará día Dieciocho de Diciembre de 2019, a las Once horas, en la oficina de subastas judiciales San Martín 322 planta baja, orden del Tribunal de Gestión Asociada - Segundo, en autos N°: 250.111, caratulados “BANCO DE SAN JUAN S.A. C/ MINERA COYAGUAYMA S.A. P/ EJECUCIÓN TÍPICA”, En 100% de un inmueble que se ubica en Calle: Las Rosas s/n, Fracción “A”, El Algarrobal, Las Heras, Mendoza. Inscripciones: Reg. Prop. Matrícula: 328-234 junto con el porcentaje de pasillo comunero que le corresponde (328250/3 en el porcentaje que le corresponde (9.05 %)), Nomenclatura Catastral: 03-99-11-0400-442360-0000-0, Padrón Territorial: 03-10736-4, Padrón Municipal: 56.908, con una superficie según catastro de 16398.0 mts. Avalúo Fiscal: $ 353989.00. Gravámenes: Embargo: $ 800.000 en autos del 31/05/18, Deudas: Municipalidad de Las Heras $ Sin Deuda, ATM: $ 20.197.57, AYSAM $ Sin Deuda, D.G.I: $ 60.423.78, Mejoras: se trata de terreno baldío libre de mejoras, Base de la subasta: $ 247.792.3 (70% avalúo). La modalidad de subasta: “a viva voz”. Comprador debe depositar acto subasta 3% comisión, 4,5% Impuesto Fiscal 10% Seña, Títulos y demás documentación agregadas en autos donde podrán examinarse no aceptando cuestión alguna por falta o defecto de los mismo luego de realizada la subasta. Se les hace saber al adquirente que todos los gastos inherentes a la transferencia del bien son a su cargo como: gasto de plano de mensura, certificado catastral, y otros necesarios para la inscripción del inmueble a su nombre y si la compra se adquiere en comisión, deberán denunciar datos del comitente en el mismo acto de la subasta y en el plazo de tres días de realizada la misma, el comitente deberá ratificar la compra bajo apercibimiento de tener al oferente como comprador. Informe Juzgado o martillero cel.: 261-6551124. Mail: crinmobiliaria19@gmail.com.-

Publica: 5, 9, 11, 13, 17/12/19