JUEZ del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS N° 4, autos N° 404.594 caratulados "SANDOVAL FRANCISCO ANTONIO P/SUCESIÓN", cita y emplaza a herederos, acreedores y quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. FRANCISCO ANTONIO SANDOVAL, D.N.I:95.652.402 a fin de que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, en el plazo de TREINTA DÍAS CORRIDOS -a partir de la notificación edictal. Fdo Juez Dra. ALICIA BOROMEI. Secretaria Vespertina Dra. Silvia Arijón- GUILLERMO MUSACCHIO, Martillero, matricula 1636, domicilio legal Pedro Molina 367, piso 2, oficina 11, Ciudad, Mendoza, autos nº150.850, caratulados “Muscia Patricia Vivian y otros c/Saez Andrea Inés p/División de condominio, orden Tribunal Gestión Judicial Asociada nº4, rematará día VEINTICINCO DE NOVIEMBRE PRÓXIMO A LAS NUEVE HORAS debiendo realizarse en calle San Martín nº322, Ciudad, Mendoza, debidamente autorizada por el encargado de la oficina de subastas judiciales, tres inmuebles por separado, en forma individual, a “VIVA VOZ” y al mejor postor, con un incremento mínimo entre las eventuales propuestas de PESOS CINCO MIL($5.000)(Art.266 del CPCCT), el 100% de los siguientes tres(3) bienes inmuebles propiedad de los condóminos a saber:INMUEBLE 1:Anotado al Asiento A1 matrícula nº129.339/6 folio real, con base en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO($474.134) equivalente al avalúo fiscal, ubicado en calle San Martin 8.420, Carrodila, Luján de Cuyo, Mendoza. Superficie:Terreno según título 1011,45m2 y superficie cubierta 250m2. Límites y medidas:Norte con Traetta en 49.54m, Sur Con Posobón en 55.19m, Esta calle San Martín en 19.32m, Oeste con canal Sobremonte en 20.03m Inscripciones y Gravámenes:Nomenclatura Catastral:06140100010 00 00 300007, Reconoce:Constitución de usufructo, ya extinta con el fallecimiento de ambos usufructuarios, EMBARGO POR OFICIO DEL 26-12-00 juicio 178.287 DE $1.810, anotado con fecha de 16-05-01. EMBARGO DE $1.282.08 por oficio del 02-11-10, anotado con fecha 08-11-10. EMBARGO de $27.184, por oficio del 20-09-11, anotado el 23-09-11. EMBARGO $43.329, por oficio del 19-12-18, en J.401.290, caratulado “CASTILLA DANIEL LUCIANO C/MUSCIA PATRICIA, MUSCIA LILIANE Y SAEZ ANDREA INES P/EJECUCION DE HONORARIOS” del Gejuas Civil 4, Mendoza. Reg. a fs.100 del tomo 571 de embargos generales. Ent. 1861842 del 20-12-2018, sobre la parte indivisa de Muscia Patricia Vivian y Muscia Liliane Beatriz, e.t. EMBARGO:$600.000, por oficio del 08-09-2019 en J.251585, carat.“SAEZ DE MUSCIA C/MUSCIA PATRICIA P/RENDICION DE CUENTAS” del tribunal de Gestión Judicial asociada en lo civil, comercial y minas nº4 Mendoza. Reg. a Fs.142 del tomo 579 de emb Grales. Ent 1956348 del 19-09-2019, sobre la parte indivisa de Muscia Patricia Vivian e.t. Padrones y Deudas:A.T.M. Padrón Territorial 06-022685, $36.859.42, en concepto de Impuesto inmobiliario válido al 7-6-19, de los ejercicios 6/97 al 5/18 más apremios por $7.819,97. Municipalidad de Luján de Cuyo: (Se aclara que las deudas de Municipalidad incluyen el servicio de agua) Padrón 944:$141.770,60 en concepto de tasas municipales, y apremios, por ejercicios desde 1/16 al 6/19, válido al 22/08/19. Vialidad Provincial:certifica que el inmueble se encuentra exento del pago por contribución de mejoras de caminos. EDEMSA:Nic 1044106 $0.49, al 23-08-19. ECOGAS CUENTA 20535641 sin deuda, medidor retirado. Mejoras. Sobre el terreno pisa una construcción sismorresistente de una planta con destino a Vivienda. Construcción año 1.970. Cañerías de agua rotas, carpintería general de madera mal estado, techos con roturas. Distribuida en tres dormitorios con placar de madera cajoneras y bauleras, ventanas corredizas de metal y celosías metálicas, un baño principal con ante baño, cocina, comedor diario, living amplio, lavandería, dependencia servicio con baño, consultorio con sala de espera, baño y privado, jardín amplio. Los pisos del inmueble son de granito en regular estado. Cielorrasos de yeso con fallas. Paredes enlucidas con pintura vieja. Cochera cubierta para dos autos, entrada vehículos. El inmueble se encuentra en mal estado de uso y conservación y ocupado en forma permanente al momento de la constatación por Ignacio Dates, Ricardo Daniel García d.n.i.28.358.836, Mariano Rulli d.n.i.30.536.506, Amelí García y Ámbar Rulli, estas dos últimas menores de edad. Los ocupantes manifiestan no tener contrato de Locación, sólo un acuerdo verbal con Patricia Muscia.

INMUEBLE 2:con base en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO ($204.308) equivalente al avalúo fiscal, el 100% del inmueble anotado al Asiento A1 matricula nº128832/6 de folio real, ubicado en Barrio Epa, Lote 4 Manzana M,(hoy calle Naciones Unidas 8.373), Carrodilla, Luján de Cuyo., Mendoza. Superficie:Terreno según título 206.70m2 y superficie cubierta 110.04m2.Limites y medidas:Norte con lote 3 en 19.50m, Sur Con lote 5 en 19.50m , Este lote 19 en 10.60m, Oeste con calle Naciones Unidas en 10.60m. Inscripciones y Gravámenes: Nomenclatura Catastral:061401001600002000004, Reconoce: Constitución de usufructo, ya extinta con el fallecimiento de ambos usufructuarios, EMBARGO POR OFICIO DEL 26-12-00 juicio 178.287 de $1.810, anotado con fecha de 16-05-01. Padrones y Deudas: A.T.M. Padrón Territorial 06-127989, $15.617,91, en concepto de Impuesto inmobiliario válido al 22-07-19, de los ejercicios 02-01 al 02-19 más apremios por $6.009,67. Municipalidad de Luján de Cuyo:(Se aclara que las deudas de Municipalidad incluyen el servicio de agua)Padrón 8135:$67.647,23 en concepto de tasas municipales, y apremios, por ejercicios desde 1/16 al 6/19, valido al 22/08/19. Vialidad Provincial: certifica que el inmueble se encuentra exento del pago por contribución de mejoras de caminos. EDEMSA:Nic 1044898 $2580,46, al 23-08-19. ECOGAS CUENTA 20151952 $7.587,31, al 23-08-19 por ejercicio del 01-19 al 04-19. Mejoras. Sobre el terreno pisa una construcción sismorresistente de una planta con destino a Vivienda. Construcción cubierta (81.73m2) año 1976 y una ampliación(28.31m2) año 1992, techos losa. Distribuida en tres dormitorios con placar de madera, ventanas con rejas y celosías metálicas, un baño principal revestido con azulejos, sin bañera, cocina, living comedor amplio, lavandería, garaje cubierto con portón, patio chico frontal cerrado y jardín mediano atrás. Los pisos del inmueble son calcáreos y sólo en cochera y vereda hay cerámica. Paredes y techos revestidos con salpicré. Techo garaje de machimbre barnizado. Posee cocina y calefón a gas. Posee asfalto, agua, gas, cloacas y luz. El inmueble se encuentra en buen estado de uso y conservación y está ocupado en forma permanente al momento de la constatación por Pablo Brera, hijo de Patricia Muscia, quién manifiesta que se lo facilitó en préstamo desde el año 2016.

INMUEBLE 3:Anotado al Asiento A1 matricula nº129338/6 de folio real, con base en la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA($91.930) equivalente al avalúo fiscal, ubicado en Manzana “B” Lote 7, con frente a calle de servicio frente calle Pueyrredón al 120, Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza. Superficie:Terreno según título 532m2. Límites y medidas:Norte con calle servicio con frente calle Pueyrredón en 14 m, Sur lote 18 en 14m, Este lote 8 en 38m, Oeste con lote 6 en 38m. Inscripciones y Gravámenes:Nomenclatura Catastral: 060303000400000700007, Reconoce:Constitución de usufructo, ya extinta con el fallecimiento de ambos usufructuarios, EMBARGO POR OFICIO DEL 26-12-00 juicio 178.287 DE $1.810, anotado con fecha de 16-05-01. EMBRAGO de $27.184, por oficio del 20-09-11, anotado el 23-09-11. Padrones y Deudas: A.T.M. Padrón Territorial 06-230239. $32.595,21, en concepto de Impuesto inmobiliario válido al 22-07-19, de los ejercicios 04-99 al 02-19, más apremios por $6.800,12. Municipalidad de Luján de Cuyo:(Se aclara que las deudas de Municipalidad incluyen el servicio de agua) Padrón 16.372:$46.659,31 en concepto de tasas municipales, y apremios, por ejercicios desde 02-90 al 6/19, valido al 03/10/19. Vialidad Provincial:certifica que el inmueble se encuentra exento del pago por contribución de mejoras de caminos. EDEMSA y ECOGAS:no posee cuenta ni servicio. Mejoras:Cierre perimetral al sur, norte y este. Al Oeste límite abierto. Sin construcción alguna ni ocupantes permanentes. Hay un pino grande y algunos árboles. En su interior hay una camioneta y una moto abandonados. El adquirente de cada inmueble deberá abonar en el acto de subasta el 10% de seña, 3% de comisión y el 4,5% de Impuesto Fiscal correspondiendo el pago del saldo de precio al momento de aprobar la subasta. Hágase saber a los posibles oferentes que al momento de la inscripción del inmueble adjudicado en subasta deberá tramitar y acompañar certificado catastral aprobado y debidamente actualizado bajo apercibimiento de no procederse a la inscripción de referencia. Hágase saber que en ningún caso se admitirá la compra en comisión. (Art.268 del CPCCT). Los horarios de visita a los inmuebles deberán ser consensuados con los ocupantes. Proceda el Martillero designado a presentar el proyecto de edictos del inmueble a subastar en el que deberán consignarse los requisitos exigidos por el art.271 del CPCCT. Aprobado el mismo, publíquese edictos durante CINCO DIAS alternados en el Boletín Oficial y diario UNO.(Art.72,270,271 del CPCCT). Hágase saber que al momento de la subasta deberán estar agregados en los presentes recortes y boletas de edictos correspondientes y notificaciones precedentemente. Informes Juzgado y/o Martillero cel. 2613676828. Fijo 4292055.-

