Edicto: Autos 129.322 López Sánchez Rafael y Pelayes Isidora Catalina s/sucesión

LILIANA MARIEL AGUIRRE Martillero Público matricula 1588 domiciliada San Martin 913, 1º 8, ciudad, Mendoza, orden Tribunal Gestión Judicial Nº 2, autos 129322 “LOPEZ SANCHEZ RAFAEL Y PELAYES ISIDORA CATALINA S/SUCESION” remataré 7 agosto 2019 9,00. hs., con base convenida, a viva voz y mejor postor, en Oficina subastas judiciales San Martin 322 PB, ciudad, Mendoza, inmueble integrante del acervo hereditario inscripto a nombre causante Rafael Lopez Sanchez ubicado en Coronel Francisco Zelada Nº 98 (hoy 1490) Rodeo de la Cruz, Guaymallén, Mendoza. SUPERFICIE s/titulos 316,24 m2 cubierta 157 m2 aprox.. LIMITES: NO parte lote1 en 15,13 mts, SE calle 19 proyectada en 10,77 mts. deducida ochava de 2,73 mts.; NE calle proyectada en 19,68 mts. y SO lote 3 en 22,35 mts. INSCRIPCIONES: Registro Público y Archivo judicial de la provincia Nº 13355 fs. 346 Tº 91 C de Guaymallén, 2da. Inscripción, padrón territorial: 04-16643-5; Padrón municipal nº 32119, AYSAM SA cta. 022-0001193-000-9; DEUDAS: ATM $ 2322,82 años 2015/2019 al 30/04/2019 ; Municipalidad $ 7391,35 años 2017/2019 al 01/05/2019. DPVialidad exento. AYSAM SA $ 472,72 años 2018/2019 al 22/01/2019. Todas las deudas con más gastos apremio actualizadas efectivo pago. GRAVAMENES: no registra al 16/04/2019. MEJORAS: casa construcción mixta, mayor parte en adobe y otra reciclada, techos caña y ruberoid interior suspendido c/placas tergopol o lienzo, pisos cerámicos, carpintería madera y metálica, consta hall ingreso estar, 2 dormitorios, baño reciclado a nuevo c/sanitarios color completos pisos y paredes cerámicos c/guardas, cocina comedor reciclada c/alacenas inferiores y superiores en roble, mesada granito reconstituido, galería cerrada c/techos interior madera y puertas corredizas, lavanderia, patio baldosas y tierra, galpón abierto c/techos chapas zinc, cochera techada c/techo y tirantes madera, porton chapa levadizo manual salida calle Cadetes Chilenos. Posee servicios agua red potable, luz eléctrica, gas natural, cloacas. Ocupada por heredero Orlando Hugo Lopez. BASE VENTA: $ 980.000.- siendo los incrementos minimos entre las eventuales posturas $ 5000.- Avalúo fiscal 2019 $ 73.296.- Se hace saber a los posibles compradores que en caso de adquirirse en comisión deberán denunciarse los datos del comitente en el mismo acto de la subasta y en el plazo de tres días de realizada la misma el comitente deberá ratificar la compra bajo apercibimiento de tener al oferente por comprador. Comprador deberá abonar acto subasta 10% seña, más 4,5% impuesto fiscal, 3% comisión, saldo aprobada siendo a su cargo los gastos de plano de mensura, certificado catastral y otros necesarios para la inscripción del inmueble a su nombre. Informes, deudas, inspección ocular y fotografias agregados en autos donde pueden compulsarse, no aceptándose reclamos por falta o defecto de los mismos posterior subasta. Informes Juzgado o martillera exhibición coordinar previo visitas cel. 2615055181 / 4396676. e-mail: liliaguirre51@hotmail.com.