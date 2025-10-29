EDICTO: GUILLAUMIN EMILIO ARMANDO Y CASTELLANO MARIA RAQUEL P/ SUCESIÓN -Expediente CUIJ: 13-07949050-9((012054-422419)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. EMILIO ARMANDO GUILLAUMIN DNI (LE) 6.876.407 y MARIA RAQUEL CASTELLANO DNI 4.140.369, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07949050-9((012054-422419)). GUILLAUMIN EMILIO ARMANDO Y CASTELLANO MARIA RAQUEL P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Fabiana Beatriz Munafo. Juez.