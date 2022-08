EDICTO: TARJETAS CUYANAS S.A. C/ CORNEJO ROBERTO P/EJEC. TIPICA (P.V.E) - Autos N°: 93.929

PIMER JUZGADO DE PAZ, LETRADO Y TRIBUTARIO SECRETARIA N°1 CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE TUNUYAN, MENDOZA, autos N°: 93.929, caratulados "TARJETAS CUYANAS S.A. C/ CORNEJO ROBERTO P/EJEC. TIPICA (P.V.E)", NOTIFICA A CORNEJO ROBERTO, D.N.I. N° 11.155.372, resolución de fs. 78: “TUNUYAN, MZA, 01 DE OCTUBRE DE 2019, AUTOS Y VISTOS:...RESUELVO: I.- Téngase presente lo expuesto por la apoderada de la parte actora y atento al tiempo transcurrido desde la notificación de fs. 63/65: Dar por reconocida la firma y contenido de la documentación base de la presente ejecución por la demandada: CORNEJO ROBERTO (Art- 229 inc. 1° del C.P.C.),- .II.- Ordenar se requiera de pago a la parte demandada CORNEJO ROBERTO, D.N.I. N° 11.155.372, por el cobro de la suma de PESOS DIECISÉIS MIL, SETENTA y UNO CON 17/100 ($ 16.071,17), que le reclama la actora, con más la suma de PESOS ONCE MIL DOCIENTOS CUARENTA y NUEVE CON 81/100 ($11.249,81), que se fija provisoriamente para intereses pactados, siempre que no superen el permitido tope por el Tribunal y costas del juicio.- En defecto de pago, y bajo responsabilidad de la parte actora trábese embargo sobre los haberes jubilatorios que perciba el demandado, hasta cubrir la suma de PESOS VEINTISIETE MIL, TRECIENTOS VEINTE CON 98/100 (S27.320.98) que se fija provisoriamente para intereses pactados, siempre que no superen el permitido tope por el Tribunal y costas del juicio. El descuento deberá efectuarse SIEMPRE QUE NO SE TRATE DEL HABER MÍNIMO Y EN LA PROPORCION DE LEY (porcentaje aplicable al monto que excede el haber mínimo); y ser depositadas las sumas en el Banco de la Nación Argentina -Sucursal Tunuyán- a la orden de este Juzgado y como pertenecientes a los presentes obrados.- III.- Citase al demandado para defensa por el término de SEIS DÍAS, bajo apercibimiento de ley y conmínasele por la constitución de domicilio legal dentro del radio del Juzgado. (Art. 21, 74 y 75 del C.P.C.).-. IV.- Atento la declaración de ignorado domicilio de la demandada (v. fs. 43 y vta.), notifíquese mediante edictos, a publicarse en el Boletín Oficial y diario UNO, por tres días con dos de intervalos (art. 72 inc. IV del C.P.C.)- NOTIFIQUESE A LA DEFENSORIA OFICIAL ACTUANTE.- COPIESE- REPÓNGASE- NOTIFÍQUESE.- FDO.: DRA. MARTA SUSANA BARCENILLA. JUEZ".