EDICTO: SILVA GRACIELA Y GONZÁLEZ RAFAEL P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07973896-9((012054- 422713))

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores ya todos los que se consideran con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. RAFAEL GONZALEZ DNI 6.837.384 y GRACIELA SILVA DNI (LC) 3.036.935, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07973896-9((012054- 422713)). SILVA GRACIELA Y GONZÁLEZ RAFAEL P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.