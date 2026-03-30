“JUEZ DOCE CIVIL, autos N° 260155, caratulados: “ RIO AZUL SA p/ Cancelación de libros societarios” por denuncia de extravío de los siguientes libros: Libro de Actas de Directorio Nº1, Libro de Actas de Asamblea Nº1, Libro Depósito de Acciones Nº 1, Libro Deposito de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Nº1, Libro Diario N1, y Libro Inventario y Balances Nº1; cita a quienes pretendan derechos para que se presenten dentro de los treinta días al perito contador designado en autos, Contador Jorge Gustavo AWAD, Mat. 3133, con domicilio legal en calle Maza 1264 de Dorrego, Guaymallén, Mendoza, Tel. 2615949602, para alegar y probar cuanto estimen pertinente, bajo apercibimiento de resolverse con las constancias que se agreguen a las actuaciones. Emisor: Sociedad denominada “RIO AZUL S.A.” CUIT Nº 30- 70832292-6, con domicilio social en calle Sarmiento Nro. 199, 4º Piso, Of. 438 de Ciudad Mendoza- capital social de $40.000 representado por CUARENTA MIL ($40.000) acciones de UN PESO ($1,00.-) valor nominal cada una, ordinaria, nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción e integradas de la siguiente forma: 1).- Sr: Jorge Alberto Rava DNI: 14.597.116 siendo titular de TREINTA Y CUATRO MIL (34.000) acciones, representativas de un capital de $34.000, con un cantidad de 34.000 votos; 2).- Sra. Laura Cristina Curkan DNI: 18.574.228 siendo titular de SEIS MIL (6.000) acciones, representativas de un capital de $6.000, con un cantidad de 6.000 votos “.-
EDICTO: RIO AZUL SA p/ Cancelación de libros societarios - Autos N° 260155
Publica: 30/03/2026.-