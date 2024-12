EDICTO: PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ VIDELA JAVIER MARTIN Y OTROS. P/ PRENDARIA - Autos n° 71.703

Mariano M. Burgio Martillero mat. 3.184 autos n° 71.703 “caratulados “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ VIDELA JAVIER MARTIN Y OTROS. P/ PRENDARIA”, originarios del Juzgado de Paz de Maipu de Mendoza, Primera Circunscripción Judicial, Provincia de Mendoza, Rematará 30 de Diciembre del 2024, 12:00 hs, en Oficina de Subastas Judiciales, sito en San Martín nro. 322, Ciudad, Mendoza , CON BASE Y A VIVA VOZ y se adjudicará al mejor postor; conforme proveído fs. 54, un AUTOMOTOR MARCA RENAULT, TIPO SEDAN 5 PUERTAS, MODELO NUEVO SANDERO PRIVILEGE, AÑO 2017, MOTOR RENAULT NRO. : K4M2842Q088835, CHASIS RENAULT NRO. 8A15SRB94HL672549, Verificado, DOMINIO AA878FC a nombre de VIDELA JAVIER MARTIN DNI. : 22402676, en estado que se encuentra; con cuatro ruedas armadas en muy buen estado, con rueda de auxilio, con detalles de pintura y chapería, demás detalles obran acta de secuestro, abollón importante en portón trasero. Hágase saber al adquirente que, el vehículo objeto de la subasta, será entregado, una vez aprobada la misma, efectuado el pago del precio e inscripto el bien en el Registro de la Propiedad del Automotor, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1 y 14 del Decreto Ley 6582/58 siendo los gastos de inscripción a cargo del adquirente. Los gastos de cochera posterior a la subasta serán a cargo del comprador, No admitiéndose compras en comisión (art.268 inc. I CPCCT); Deudas 1- A. A.T.M. $ 154.606,00 al 12/12/2024, ATM apremio $ 348.039,70 al 12/12/24 y ATM Apremio $177.062,17 al 12/12/24; 2- Multas de Tránsito NO POSEE al 09/12/24. Gravámenes : 1- Prenda 1er Grado estos autos: Renault S.A de Ahorro para fines determinados, Solicitud 03 nro: 9089222, Monto $ 281.632. Deudas agregados al expediente donde podrán compulsarse, no aceptándose reclamos posteriores a la subasta. Adquirente abonará en ese acto 10% seña, 10% comisión, 4,5%, Impuesto fiscal, saldo 5 días de la aprobación de subasta. BASE SUBASTA $ 6.000.000,00, posturas de $100.000,00. Visitas 27/12/24 de 13hs a 17hs. Domicilio Av. Lima nro. 280, San Martin, Mendoza. Consultas: Juzgado. y/o Martillero. cel.: 261-5165123., Email. [email protected], domicilio en calle Colon 165, Ciudad, Mendoza.