EDICTO: PELLICER JUAN CARLOS P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08074576-6((012054-423767)).

Juzgado de Paz Letrado N° Maipu, NOTIFICA a los Señores CORIA, JULIO CESAR, Documento 16.120.266, de las siguientes resoluciones en los autos Nro. 70.709, caratulados "MONTEMAR CIA. FIN. S.A. C/ CORIA JULIO CESAR P/ PREPARA VÍA MONITORIA (DEUDA POR TARJETA DE CREDITO)": A fs. 84 el Juzgado proveyó: Maipú, 19 de febrero de 2026: AUTOS Y VISTOS:...RESUELVO:I- Aprobar la información sumaria rendida en autos, por la que se acredita que JULIO CESAR CORIA D.N.I. 16.120.266 es persona de ignorado domicilio.II- Notificar el presente conjuntamente con la providencia de fs. 14 por edictos que deberán ser publicados por tres veces con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y Diario UNO. III- Oportunamente, dése intervención al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. Fdo: Dra. MARIA LAURA FERRER- Juez Subrogante .. A fs. 14 el Juzgado proveyó: "Maipú,22 de agosto de 2023:Proveyendo a fs. 12: Cítese a la parte demandada, CORIA JULIO CESAR (D.N.I n° 16.120.266.-) para que dentro del TERCER DIA HABIL posterior a su notificación comparezcan al Tribunal en día y hora de audiencia a reconocer firma y contenido que se le exhiba, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocida las mismas si no comparecieren o compareciendo, no contestaren categóricamente (arts. 233 y 65 del CPCCT.-).- NOTIFIQUESE. Fdo. Dra. Beatriz Susana Fornies - Juez"