EDICTO: OLGUIN RODRIGO EDUARDO contra BICENTELLA PABLO GUSTAVO por PRENDARIA - AUTOS: Nros 22.756

JORGE ALBERTO MEDEL Martillero Público Matrícula 2347 orden Juez Tribunal Gestión Asociada de Paz Primero remataré próximo 11 de Noviembre de 2025 hora 9:30 en la Oficina de Subastas Judiciales del Palacio de Justicia San Martín 322, Planta Baja Ciudad Mendoza AUTOS : Nros 22.756 caratulados "OLGUIN RODRIGO EDUARDO contra BICENTELLA PABLO GUSTAVO por PRENDARIA" En el estado que se encuentra VEHICULO propiedad demandado Marca PEUGEOT Modelo 307 XSI 2.0 Tipo sedan 3 puertas Dominio EWK949 Modelo Año 2005 Motor y Chasis PEUGEOT números 10LH2E1183226 y VF33ARFNB5S021984 respectivamente Presenta detalles de pintura Parabrisas trizado 4 ruedas armadas Bolsas de aire rotas GRAVAMENES : PRENDA: 1er Grado a favor de Rodrigo Eduardo Olguín $1.700.000 (abr-2024) EMBARGO: en estos autos $4.000.000 (mar-2025) MULTAS : Transito $53.432,88 (set-2025) DEUDAS : ATM: $199.536,81 (set-2025) CONDICIONES : A viva voz y al mejor postor Hágase saber al comprador que en el acto de la subasta deberá abonar el 10% de seña con más el 10% por la comisión del martillero Téngase presente que el 4,5% del impuesto fiscal deberá ser abonado a la ATM por el adjudicatario al abonar el saldo del precio o en el acto de la subasta debiendo adjuntar comprobante de pago a los presentes autos bajo apercibimiento de ley Hágase saber que en ningún caso se admitirá la compra en comisión BASE : PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000) Incrementos mínimos entre posturas de $100.000 EXHIBICIÓN : día lunes 10 de Noviembre de 17:30 a 18:30 horas en calle Murialdo 1143 Villanueva Guaymallén Mendoza INFORMES : Juzgado o Martillero (2615599914) Perú 975 Ciudad