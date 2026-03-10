EDICTO: NUESTRA PAMPA S.A. c/CARGAS Y ENCOMIENDAS J&C S.A.S. p/ PRENDARIA - Autos N° 262.728

GABRIEL PLACERES Martillero Público, Matrícula 3.181, por orden del Juez de Paz Letrado Octavo, rematara próximo 19 de Marzo del año 2026, a las 10:30 horas, en la Oficina de Subastas Judiciales del Palacio de Justicia, San Martín 322, Planta Baja, Ciudad, Mendoza. Autos N° 262.728 NUESTRA PAMPA S.A. c/CARGAS Y ENCOMIENDAS J&C S.A.S. p/ PRENDARIA. En el estado y condiciones que se encuentra el VEHICULO marca RENAULT tipo TRACTOR DE CARRETERA, modelo PREMIUM 370 DCI, dominio FMD-859 DE propiedad de CARGAS Y ENCOMIENDAS J&C S.A.S. CUIT 30-71668391-1 Modelo Año 2006 Motor y Chasis Renault números 83M0678712 y 9U422GVA06MK31296 respectivamente. GRAVAMENES: PRENDA: 1er. Grado a favor de Nuestra Pampa Sociedad Anónima por u$s 26.190 con fecha de inscripción (22/12/2023), en 2do Grado a favor de Martinez Joaquín por $ 20.000.000 con fecha de inscripción (28/02/2025) EMBARGOS: 1) Autos Nª 25.073 Martinez Joaquin c/Cargas y Encomiendas J&C S.A.S. P/Prendaria por $ 32.000.000 con fecha de inscripción 06/06/2025, 2) Estos autos por u$s 26.394 con fecha de inscripción 23/06/2025. DEUDAS: ATM: $ 224.138,32 al (26/02/2026) Multas: $ 922.762,38 al 26/02/206. CONDICIONES: A viva voz y al mejor postor. Acto subasta comprador abonará en dinero efectivo: Hágase saber al comprador que deberá depositar el adquirente en el acto de la subasta 10 % de seña, 10 % de comisión del martillero y el 4,5 % de impuesto fiscal y el saldo al aprobarse el remate. La posesión del bien no se llevará a cabo hasta tanto no se realice la transferencia correspondiente en el Registro respectivo.- Hágase saber que en ningún caso se admitirá la compra en comisión (art. 268 inc 1 del C.P.C.C. y T.).- En caso que el actor resultara adjudicatario en la subasta, exímase al mismo de consignar el precio de compra hasta el monto de su crédito, conforme liquidación aprobada a fs.251212 (Art. 273 CPCCyT). Deberá igualmente depositar en efectivo la seña del 10%, con más el 10% comisión del martillero y el 4,5% de impuesto fiscal. Todo sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva una vez que exista en autos liquidación y proyecto de distribución aprobados. Hágase saber al comprador que a partir de la fecha de subasta, el gasto de bodegaje (depósito) es a su cargo. BASE: DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MIL (U$S 25.000) con incrementos mínimos entre las eventuales posturas de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL (U$S 1.000 ) EXHIBICIÓN: día Miércoles 18 de Marzo de 14:00 a 15:00 horas, en calle 2 de Mayo 12.167, Corralitos, Guaymallén, Provincia de Mendoza. INFORMES: Juzgado o Martillero cel. 2612004978.-.
Publicado los dìas: 10, 11, 12, 13 y 16/03/2026.-