EDICTO: MONTEMAR CIA. FIN. S.A. C/ DIAZ NICOLAS FRANCISCO S/ PROCESO MONITORIO (PREPARA VIA MONITORIA) - Autos Nro. 13.725

Dra. VALERIA ELENA ANTÚN, del TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA DE PAZ PRIMERO, NOTIFICA a los Señores DIAZ, NICOLAS FRANCISCO, Documento 18.220.230, de las siguientes resoluciones en los autos Nro. 13.725, caratulados "MONTEMAR CIA. FIN. S.A. C/ DIAZ NICOLAS FRANCISCO S/ PROCESO MONITORIO (PREPARA VIA MONITORIA)": A fecha. , el Juzgado proveyó: "NOTIFICO a Usted que en los autos caratulados: "MONTEMAR CIA. FIN. S.A. C/ DIAZ NICOLAS FRANCISCO S/ PROCESO MONITORIO (PREPARA VIA MONITORIA)" Expte. N° 13.725, que tramitan por ante REIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA DE PAZ PRIMERO, se ha dictado la siguiente resolucion que en lo pertinente dice: "Mendoza, 23 de Septiembre de 2024.AUTOS Y VISTOS, CONSIDERANDO, RESUELVO:I.- Tener por preparada la vía monitoria. II.-Admitir la demanda monitoria interpuesta por MONTEMAR CÍA. FIN. S.A. y en consecuencia, condenar al accionado DÍAZ, NICOLÁS FRANCISCO, DNI 18.220.230 al pago del capital reclamado de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 25/100 ($38.183,25), con más intereses pactados, sin perjuicio de su efectiva morigeración al momento de practicar liquidación, IVA sobre intereses, costos y costas del juicio. III.- En defecto de pago, trabar embargo sobre bienes de propiedad del demandado, hasta cubrir la suma total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), monto que surge de la suma del capital de condena más la suma de pesos sesenta y un mil ochocientos dieciséis con 75/100 ($ 61.816,75) estimada provisoriamente para responder a intereses y costas. A tal fin se faculta el auxilio de la fuerza pública y allanamiento de domicilio en caso de ser necesario (art. 234, ap. II del CPCCyT). IV.- Imponer las costas al accionado (art. 35 y 36 del C.P.C.C. y T.).V.- Regular los honorarios profesionales de la Dra. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ BACA en la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 32/100 ($ 3.818,32) y de la Dra. MARISA HENRÍQUEZ en la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 64/100 ($ 7.636,64), con más intereses e I.V.A. que correspondan hasta la fecha de su efectivo pago, (arts. 19 y 31 Ley 9131).VI.- Hacer saber al ejecutado que, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES a partir de la notificación de la presente podrá OPONERSE a esta sentencia solicitando la nulidad de la vía monitoria, u oposición, defensas, excepciones y ofrecimiento de pruebas. Asimismo, y en el mismo plazo, deberá constituir domicilio legal y dirección electrónica BAJO APERCIBIMIENTO de tenerlo por REBELDE sin más trámite y considerarse firme la presente y continuar con su ejecución, (arts. 234 inc. II, III, IV, 235 inc. I, 21, 74 y 75 del CPCC y T).VII.- VENCIDO el plazo otorgado en el punto VI para cumplir voluntariamente u oponerse a la presente sentencia y no habiéndolo hecho, considérese firme la misma, y continúese con su ejecución (arts. 35, 36, 37 y 235 inc. V del C.P.C.C y T. Ley 9001).VIII.- Tener presente las personas autorizadas con los alcances y efectos del art. 56 del CPCCyT. IX.- Por Secretaría del tribunal oficiar al BNA a fin de solicitar la apertura de la cuenta judicial de autos. X.- Notificar la sentencia al demandado de ignorado domicilio mediante la publicación edictal prevista por el art. 69 del CPCCyT y 72 del CPCCyT.XI.- Oportunamente, remitir los presentes autos a la 19° Defensoría Civil de Pobres y Ausentes a los efectos de su notificación, art. 75 Inc. III del CPCCyT. Se informan los links de acceso a los códigos MEED correspondientes.https://s.pjm.gob.ar/meed/?short_id=HFIUVOJ161335 https://s.pjm.gob.ar/meed/?short_id=KZQBB10118https://s.pjm.gob.ar/meed/?short_id=BKNUT171538https://s.pjm.gob.ar/meed/?short_id=WKTCE101110 NOTIFÍQUESE.FDO: DRA. VALERIA ANTÚN - Juez"-Y a fs. 42 el juzgado proveyó: "Mendoza, 03 de Octubre de 2024Hágase saber a la actora que la publicación de referencia, es de tres (3) veces, con dos (2) días de intervalo en el Diario UNO, de conformidad con los arts. 69 y 72 del CPCCyT. FMB.DRA. PATRICIA CAROLINA DIFABIO. SECRETARIA"- -Y a fs. 42 Mendoza, 03 de Octubre de 2024. Hágase saber a la actora que la publicación de referencia, es de tres (3) veces, con dos (2) días de intervalo en el Diario UNO, de conformidad con los arts. 69 y 72 del CPCCyT.FMB. fdo: DRA. PATRICIA CAROLINA DIFABIO. SECRETARIO"