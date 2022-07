EDICTO: MENGHINI MARIA ANGELICA C/CORAL SOCIEDAD ANONIMA P/PRESCRIPCION ADQUISITIVA - Autos Nº271.809

La Sra. Jueza del Tribunal de gestión asociada, segundo en Autos Nº271.809, caratulado “MENGHINI MARIA ANGELICA C/CORAL SOCIEDAD ANONIMA P/PRESCRIPCION ADQUISITIVA” Notifica a los posibles TERCEROS interesados, lo resuelto a fs. 6, que en su parte pertinente transcribo: “Mendoza 18 de Febrero de 2022… De la demanda instaurada, TRASLADO a la demandada CORAL S.A., CUIT 30-67263567-1, por el termino de VEINTE días para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico dentro del radio del tribunal bajo apercibimiento de ley (art. 21, 74, 209 y conc. CPCCyT)… Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir ubicado en Manzana C, Lote 27 y 28 Barrio El Cora, El Carrizal, Lujan de Cuyo. Mendoza, inscripto en el Asiento Nº 18176, fs. 567, Tomo 52 C, Lujan de Cuyo, la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse por cinco días en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario Uno… Fdo: Dra. PATRICIA D. FOX- Juez. Ubicación del inmueble: Manzana C, Lote 27 y 28 Barrio El Cora, El Carrizal, Lujan de Cuyo. Mendoza. Inscripción: Asiento Nº 18176, fs. 567, Tomo 52 C, Lujan de Cuyo. Propietario: Coral Sociedad Anónima. Fdo: Elizabeth Iris Calderón.