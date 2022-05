EDICTO: LUCERO CARLA YANINA CONTRA FARIAS ROQUE MANUEL ALEJANDRO POR PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD - Autos N° 5957/2018 (ex 456/14/11F)

JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE FAMILIA (GE.JU.A.F MAIPU) en Autos N° 5957/2018 (ex 456/14/11F) caratulados "LUCERO CARLA YANINA CONTRA FARIAS ROQUE MANUEL ALEJANDRO POR PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD" resolvió: "Mendoza, 6 de Octubre de 2015. ... RESUELVO: I.- Tener por acreditadas sumariamente las circunstancias exigidas por el art. 69 del C.P.C. y en consecuencia bajo responsabilidad de la parte actora, téngase al Sr. ROQUE MANUEL ALEJANDRO FARIAS, DNI Nº 29.550.259, por declarado de ignorado domicilio.- 2) De la demanda por PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD interpuesta respecto del niño JOAQUÍN ALEJANDRO FARIAS LUCERO córrase TRASLADO a la contraria por el término de OCHO DIAS a fin de que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio legal, bajo apercibimiento de rebeldía y de dar intervención al Defensor Oficial (arts. 21, 75 C.P.C. y art. 52 inc. e) y 100 de la Ley 6354). NOTIFIQUESE. 3) Ordenar se notifique edictalmente al accionado el presente resolutivo, tres veces con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y en el diario UNO (art. 72 inc. IV del C.P.C.) Cúmplase. COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLASE. Fdo: Dra. Natalia Lorena Vila. JUEZ DE FAMILIA”.-