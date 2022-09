EDICTO: IRRUTIA NERINA PAOLA C/ PIZARRO MARCOS ANTONIO P/ CAMBIARIA - Autos Nº 117.448

Fiz Carles Martillero Mat. Nº 2.206, orden JUZGADO DE PAZ LETRADO Y TRIBUTARIO-SECRETARIA N° 2 TUNUYAN, MENDOZA, Autos Nº 117.448, caratulados “ IRRUTIA NERINA PAOLA C/ PIZARRO MARCOS ANTONIO P/ CAMBIARIA ” Rematará 16 de Setiembre próximo a las Diez horas en los Estrados del Tribunal, Roca N° 1.013, Ciudad de Tunuyán, Provincia de Mendoza. Dicho REMATE, se realizará atento a lo solicitado por la parte Actora y de conformidad con lo establecido por el Art. N° 275 del C.P.C.C. Y T. , bajo la modalidad de “a viva voz”. Con la base de la suma de PESOS: SEISCIENTOS MIL ($600.000=), con un incremento mínimo entre posturas de PESOS: DIEZ MIL ($10.000=), (Art. 266 Inc. d) del C.P.C.C.Y T.) y ESTADO en que se encuentra, automotor propiedad del demandado Sr: PIZARRO MARCOS ANTONIO D.N.I. N° 29.563.240. Marca: 17-FIAT Modelo: AM-SIENA FLP HLX 1.8 BENZINA Tipo: 12-SEDAN 4 PTAS. Mca Motor: FIAT Mca Chasis: FIAT - Año Fabricación: 2.010 Dominio: INP 242 Nro. Motor: X40508407 Nro. Chasis: *8AP172194A2065241* Modelo Año: 2.010. Posee equipo de GNC ESI GAS, con tubo N° 27043. Con cuatro (04) cubiertas armadas. Estado en general: Regular. GRAVÁMENES: EMBARGO : En estos AUTOS por $ 320.000= de fecha: 16-03-2.021. Impuesto Automotor (A.T.M.) $ 65.484,70= Desde el año 2.014 hasta la 3ra cuota del año 2.022. Honorarios Abog. por $ 4.923,41= dichos montos son a la fecha 11/07/2.022. Comprador abonará acto subasta, sin excepción, en efectivo. El 10 % de seña, el 10% de comisión, el 4,5 % de Impuesto Fiscal y el saldo de precio al aprobarse la subasta (Art. 266, inc. e, del C.P.C.C.T y Art.35 , Ley 3.043). Documentación agregada en autos, no aceptándose reclamos posteriores por falta o defectos de la misma. Dejando expresa constancia, que el Martillero no hará entrega del automotor al adquiriente, hasta tanto no se acredite el pago del impuesto fiscal (Art. N° 286 del C.P.C.C. y T.) y se exhiba la constancia de haber iniciado y aforado el trámite de transferencia, ante el Reg. Nac. De la Propiedad del Automotor. Informes: Juzgado, Martillero Av. Ej. De Los Andes Nº 160 (o), La Consulta, Mza. Tel: 02622: 15433416-470477. Exhibición: día y hora REMATE .-

Publicado los días: 05,07 y09/09/2022.-