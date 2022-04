EDICTO: HERNANDEZ AROSTICA FRANCISCO EDUARDO - VARGAS FRIAS MARCELA ALEJANDRA C/ GUEVARA SILVIA ANTONIA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 411317

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA N°4, en estos autos N° 411317 caratulados HERNANDEZ AROSTICA FRANCISCO EDUARDO - VARGAS FRIAS MARCELA ALEJANDRA C/ GUEVARA SILVIA ANTONIA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, TENGA BIEN NOTIFICAR A POSIBLES TERCEROS INTERESADOS EN EL INMUEBLE ubicado en Barrio Los Ciruelos ME- C3, Panquehua, Las Heras Mendoza, INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ A NÚMERO 28031, FOJAS 9 DEL TOMO 57 A, DE LAS HERAS, CON NOMENCLATURA CATASTRAL Nº 03-07-02-00017-000003-8, PADRÓN TERRITORIAL Nº 03/45973, PADRÓN MUNICIPAL Nº 31890, INSCRIPTO A NOMBRE DE GUEVARA, SILVIA ANTONIA DNI 13.996.403, la siguiente resolución: A fs. 1 “Mendoza, 02 de febrero de 2022. Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir ubicado en Barrio Los Ciruelos ME- C3, Panquehua, Las Heras Mendoza, la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse por cinco días en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario Uno. Una vez vencido el plazo precedente dése intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en turno civil que corresponda para que ejerza la defensa de los terceros posibles interesados. NOTIFÍQUESE. DRA. FABIANA BEATRIZ MUNAFÓ. Juez. –