EDICTO: GONZALEZ OMAR ARMANDO C/ HEREDEROS DECLARADOS DE WELLER LUISA Y GROISMAN ERNESTO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos No 267.549

Primer Tribunal de Gestión Asociada, Autos No 267.549 carat. "GONZALEZ OMAR ARMANDO C/ HEREDEROS DECLARADOS DE WELLER LUISA Y GROISMAN ERNESTO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, proveyendo a fs. 77: ... Oportunamente, de la demanda interpuesta, TRASLADO al titular registral por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT). Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad. Dispóngase la ANOTACIÓN DE LITIS del presente proceso, respecto del inmueble objeto de autos, inscripto como Inscripción no 3122 To 76 A fs. 389 de Guaymallén, debiendo librarse por medio del correspondiente formulario 8 (art, 1905 último párrafo del CCyC). Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble ubicado EN CARRIL CARLOS PONCE N° 532 DE RODEO DE LA CRUZ, GUAYMALLEN, MENDOZA, por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y Diario Uno por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT.... - Fdo. DRA. ROXANA ALAMO.-