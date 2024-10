EDICTO: FCA COMPAÑÍA FINANCIERA

Martillero Gabriel Fernando Placeres, Mat. 3.181, con Domicilio legal en calle Pedro Molina 171 planta baja, oficina 2 Ciudad Mendoza, comunica por 3 días que por cuenta y orden de FCA Compañía Financiera S.A. (antes Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.) art. 39 Ley 12.962 y conf. , Art. 2229 del código Civil y Com. SUBASTARA VIA ELECTRONICA mediante la pagina WEB: www.subastascordoba.com.ar por ejecución de prendas, comenzado el día 25/10/2024 a las 10 hs y finalizando el día 29/10/2024 a las 13 hs., de los automotores que se detallan a continuación, en el estado en que se encuentran y exhiben: 1) FIAT Tipo Sedan 5 puertas Modelo MOBI 1.0 8V EASY AÑO 2019 DOMINIO AD590EO Con base de $ 6.000.000, 2) FIAT Sedan 5 Puertas Modelo ARGO DRIVE 1.3 AÑO 2020 DOMINIO AE172HH con base de $ 6.000.000 3) FIAT Furgoneta Modelo FIORINO 1.4 8V AÑOS 2019 DOMINIO AD530RI CON BASE DE $ 5.500.000 4) FIAT Furgoneta Modelo FIORINO 1.4 8V AÑOS 2019 DOMINIO AD550MM CON BASE DE $ 5.500.000 5) FIAT Tipo Sedan 5 puertas Modelo MOBI 1.0 8V EASY AÑO 2019 DOMINIO AD895OP CON BASE DE $ 6.000.000, contado 10% seña, 10% comisión y gastos Verificación Policial, gastos informe de dominio, multas y patentes, Tasa de Administración de la Pág. 2% S/Precio dentro de las 24 hs finalizada la subasta a cargo del comprador. Saldo a las 48 Hs. De la forma en que se indicara, bajo apercibimiento de rescindir la operación con pérdidas de las sumas entregadas a favor de la vendedora sin previa notificación. La información registral, de rentas e infracciones puede ser consultada por los interesados directamente en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor o en los entes correspondientes, la responsabilidad por los cambios que pudieren surgir de lo informado en el momento de la exhibición (meramente informativo) no corresponderá ni a la entidad vendedora ni al martillero actuante. Es responsabilidad exclusiva de los participantes cerciorarse del estado y condición en el que se encuentran los bienes, debiendo concurrir al lugar de exhibición. Los compradores mantendrán indemne a FCA Compañía Financiera S.A./Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. de cualquier reclamo que pudiera suscitarse directa o indirectamente con motivo de la compra realizada en la subasta.-. Siendo los gastos de deuda de patentes (imp. Docente y/o Formulario381 si correspondiere) impuestos e infracciones, levantamiento de cautelares y otras medidas, impuesto de sellos, aportes colegiales, verificación y gastos bancarios por tramites de cautelares y gastos de transferencia a cargo del comprador. Habiendo sido exhibidos los automotores en el estado y visto en que se encuentran, no se aceptarán reclamos posteriores por diferencia de año, modelo, tipo, ni estado del vehículo. Subasta sujeta a aprobación de la entidad vendedora. Entrega una vez cancelada el saldo del precio y presentación de la transferencia a favor del comprador por ante el registro nacional de la propiedad del automotor; pasados los 10 días hábiles de la entrega del certificado para la inscripción los gastos de depósito son a cargo del comprador ($ 4.000 diarios) Exhibición 24 Octubre de 2024 de 14 a 16 hs en calle HIGUERITA 1547/43 BUENA NUEVA entre calle Roca y Carril G. Cruz .GUAYMALLEN, Mendoza con turno previo al Martillero. Informes Martillero Gabriel F. Placeres Tel: 2612004978 Mail: [email protected]