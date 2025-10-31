Mendoza, 28 de Octubre de 2025
EDICTO: ETI GODOY CRUZ POR EL NIÑO TARTARO, MILO ZAID P/ - CONTROL DE LEGALIDAD DE MEDIDAS DE EXCEPCIÓN VPD J-13-07424826-2/2024-0 Nro. de expediente: 91063/ 2024 Nro. de actuación: 3592805.
Mendoza, 4 de agosto de 2025. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: RESUELVO: GEJUAF GODOY CRUZ PODER JUDICIAL DE MENDOZA
I.- Téngase presente el cese de la medida de protección excepcional dispuesta por ETI GODOY CRUZ a favor de Tártaro Moreno Milo Zaid, D.N.I. n° 59.048.996 (art. 39, 40 y cc de la ley 26.061).
II.- Otorgar la GUARDA JUDICIAL de Tártaro Moreno, Milo Zaid D.N.I. n° 59.048.996, al Sr. Gustavo Fabián Tártaro D.N.I. n° 24.973.254, por el plazo de un año, quien deberá asumir los deberes y facultades atinentes a la vida cotidiana del niño, guarda que podrá prorrogarse por razones fundadas por otro periodo igual, por la vía civil y con patrocinio letrado. (art. 657, ss. y conc. del C.C y C; art. 112 inc. b) de la ley 9120).
III- Encomendar al ETI Godoy Cruz efectué un acompañamiento activo en virtud de lo sugerido por la perito de CAI: “ Se estima que, en función de garantizar el interés superior de Milo, en razón de las difciles y psicotraumáticas circunstancias en las que se ha visto inmerso en su corta vida hasta el momento, es importante que desde la Justicia de Familia se haga un seguimiento estricto, frecuente e interdisciplinar respecto de su bienestar integral.” (ley 26.061) IV-Notiicar la presente resolución: al Ministerio Pupilar, a ETI G.C., a la progenitora y al guardador, en su domicilio real. REGISTRESE- NOTIFÍQUESE- CÚMPLASE.
Mendoza, 27 de Octubre de 2025 PROVEYENDO ACTUACIÓN N° 383560: Téngase presente la cédula informada. Atento constancias de autos, en especial actuación n° de fecha 05/04/2024 actuación n° 529567 y de fecha 20/03/2025, actuación n° 751030en las que se informa que la Sra. ROMINA MILAGROS TARTARO DNI 50478431 es de ignorado domicilio, notifquese la resolución de fecha 04 de agosto de 2025 mediante publicación edictal en el Boletn Oicial y diario de mayor circulación (MDZ, UNO, LOS ANDES) 1 SOLA VEZ (art. 68, 72 y cc del CPCTM).
OFICIESE ELECTRONICAMENTE publicación edictal en el Boletn Oicial y diario de mayor circulación (MDZ, UNO, LOS ANDES) 1 SOLA VEZ (art. 68, 72 y cc del CPCTM)
Dra. M. Daniela Peralta Juez .
Publica: 31/10/2025.-