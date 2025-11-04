EDICTO: DIMATTEO GARCIA FAUSTO C/ALCALDE ARGUMEDO MA-RIOEXPTE. N E. Y OTS.  P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA - Expte: 171.339. Fojas: 152

Expte: 171.339. Fojas: 152. “DIMATTEO GARCIA FAUSTO C/ALCALDE ARGUMEDO MA-RIOEXPTE. N E. Y OTS. P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA”. Mendoza, 25 de agosto de 2016- Y VISTOS:…RESULTA:…CONSIDERANDO: …RESUELVO:… I) Hacer lugar a la demanda interpuesta y en consecuencia otorgar título suple-torio de dominio a favor de los actores, señores Fausto Dimatteo García y Teresa Susana Armando sito en calle Sarmiento n°973, San José, del Departamento Guaymallén, Men-dozaa, inscripto en la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial Folio Real matrícula 47979/04 Asiento A.2 de Guaymallén, con la superficie, linderos y demás especificaciones fijados en el plano de mensura acompañado. II) Imponer las costas a la parte actora (arts. 35 y 36 del C.P.C.). III) Ordenar que firme y ejecutoriada la presente resolución, se proceda a su inscripción a cuyo efecto deberá oficiarse a las reparticiones del Estado que correspon-dan con remisión de estos autos, previo pago de los impuestos pertinentes y conformi-dad profesional. IV) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto existan elementos para calcularla. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.