EDICTO: CORDONES MARIA JESUS C/ GOMEZ UGARTE ALEXIS EMMANUEL P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO - Expte. Nº 119.666

Tribunal: Segundo Juzgado Paz y Tributario, Tunuyán, 4° Circunscripción Judicial. Dirección Tribunal: Julio Argentino Roca N° 1001 Tunuyán, Mendoza.Expte. N°: 119.666 Caratulados “CORDONES MARIA JESUS C/ GOMEZ UGARTE ALEXIS EMMANUEL P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO” Notifica : TUNUYAN, Mza., 12 de abril de 2022. AUTOS Y VISTOS. CONSIDERANDO. RESUELVO: I.- APROBAR la información sumaria rendida en autos, teniendo al Sr. ALEXIS EMMANUEL GOMEZ UGARTE, D.N.I. N° 39.238.689, como persona de ignorado domicilio. En consecuencia, practíquese la notificación del traslado ordenado en autos a fs. 34, mediante EDICTOS, los que deberán publicarse TRES VECES, con DOS DÍAS DE INTERVALO, en el Boletín Oficial y Diario Uno. II.- Cumplida la publicación edictal y vencido el plazo señalado al efecto, desígnese a la Defensora Civil para que lo represente en este proceso de conformidad con la norma citada precedentemente y sin perjuicio de tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del juicio. En el mismo acto de aceptación quedará notificada de la resolución de fojas 26. …NOTIFÍQUESE y oportunamente, CUMPLASE. TUNUYAN, Mza., 02 de julio de 2.021. Proveyendo la presentación de la Dra. GABRIELA ELIZABETH CORDONES, id. UIYOW11937: Téngase presente el oficio diligenciado acompañado, agréguese a sus efectos. De la demanda incoada por MARIA JESUS CORDONES, córrase TRASLADO a la parte demandada: ALEXIS EMMANUEL GOMEZ UGARTE, por el término de VEINTE DÍAS, con citación y emplazamiento para que comparezcan, respondan, ofrezcan prueba, denuncien domicilio real y electrónico; y constituyan domicilio procesal electrónico bajo apercibimiento de ley (Arts. 21, 74, 75 y 160, 161 y c.c. del C.P.C.C. y T.), debiendo denunciar asimismo teléfono de contacto. Téngase presente la prueba ofrecida, lo demás expuesto y solicitado para su oportunidad. Ofíciese al Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito, a fin de que remita ad effectum videndi, el expediente administrativo proceso N° 255, expediente 327/202. La remisión será además gestionada por este Tribunal, sin perjuicio de su oportuna admisión. Hágase saber a las partes que su no obtención no impedirá la realización de la audiencia preliminar respectiva (art. 46 inc.1 y 5 del CPC, 172 y cc del CPCCT).- NOTIFÍQUESE. Fdo: Dra. Maria Susana Barcenilla - Juez.-