EDICTO: CHICALA MANUEL ISMAEL P/ SUCESIÓN - Autos N° 256.695

Juez Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas, en autos N° 256.695 caratulados “CHICALA MANUEL ISMAEL P/ SUCESIÓN” declara la apertura del proceso sucesorio ab – intestado de CHICALA MANUEL ISMAEL, DNI N° 6.764.258. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes para que se presenten dentro de los TREINTA DÍAS hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.