EDICTO: CAFFE JORGE ORLANDO C/ GOBIERNO DE MENDOZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos CUIJ: 13-07890113-0 (012051- 283692)

DRA. FABIANA MARTINELLI. JUEZ. Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza en autos CUIJ: 13-07890113-0 (012051- 283692) caratulados “CAFFE JORGE ORLANDO C/ GOBIERNO DE MENDOZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” hace saber a los posibles interesados la existencia presente juicio que pretende usucapir el inmueble que se designa como Tº 36 B, fs 417 de Las Heras, Mendoza, con frente a Ruta a San Juan S/N, Uspallata, Las Heras, Mendoza, conforme se resolvió a Fs 07: “Mendoza, 17 de septiembre del 2025.(…) Oportunamente, de la demanda interpuesta, córrase TRASLADO a la contraria por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT). Notifíquese.(…) Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble que se designa como Tº 36 B, fs 417 de Las Heras, Mendoza, con frente a Ruta a San Juan S/N, Uspallata, Las Heras, Mendoza, por EDICTOS a publicarse en el Boletín Oficial y Diario Uno por CINCO (5) VECES en forma alternada (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT. Oportunamente, dese intervención al Defensor Oficial que por turno corresponda. (…).Fdo.Dra.Fabiana Martinelli.Juez”.