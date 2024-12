EDICTO: BANCO PATAGONIA S.A. C/ C/ PROYECTOS DE INGENIERIA MULTIDISCIPLINARIA S.A, GIL ONTIVEROS OSVALDO EUGENIO, AGUILAR, ANALIA MABEL Y BALDASSO DIEGO MARTINP/ CAMBIARIA - Autos 7066

Juez Tribunal de Gestiona Asociada de Paz de Luján de Cuyo autos 7066 carat. BANCO PATAGONIA S.A. C/ C/ PROYECTOS DE INGENIERIA MULTIDISCIPLINARIA S.A, GIL ONTIVEROS OSVALDO EUGENIO, AGUILAR, ANALIA MABEL Y BALDASSO DIEGO MARTINP/ CAMBIARIA” notifica a GIL ONTIVEROS OSVALDO EUGENIO, D.N.I. N°32.740.987, los siguientes resolutivos: A fs. 12 el Juzgado RESOLVIO: “Luján de Cuyo, 02 de Agosto de 2021. AUTOS VISTOS Y CONSIDERANDO: … RESUELVO :…I.- TENER al Dr. Gonzalo GUIÑAZU, Mat. 1905, por BANCO PATAGONIA S.A. con el patrocinio del Dr. Gonzalo GUIÑAZU, Mat. 6980, por presentado, parte y domiciliado legal, electrónica y procesalmente en el carácter invocado, según poder general para juicios acompañado.-…II.- HACER LUGAR a la demanda interpuesta y en consecuencia mandar seguir la ejecución adelante contra PROYECTOS DE INGENIERIA MULTIDISCIPLINARIA S.A, GIL ONTIVEROS OSVALDO EUGENIO, AGUILAR ANALIA MABEL Y BALDASSO DIEGO MARTIN por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SEIS CON 46/100 ($380.046,46) con más la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 139.954.-) que se presupuestan provisoriamente para responder a intereses pactados desde la fecha de mora (11/06/2021), los cuales podrán ser morigerados a criterio del Tribunal al momento de practicar liquidación, con más IVA sobre intereses, gastos y costos, suma que quedará definitivamente determinada al momento de practicarse liquidación….III.- IMPONER las costas a la parte demandada por resultar vencida (Arts. 35 y 36 del C.P.C.C.T.)…IV.- HACER SABER al ejecutado que dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS hábiles posteriores a su notificación, deberá denunciar su domicilio real y electrónico y fijar domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de rebeldía y proseguir las diligencias que deban cumplirse en los estrados del Tribunal sin trámite previo o declaración previa alguna. Asimismo deberá CUMPLIR ESTA SENTENCIA MONITORIA, depositando en una cuenta judicial a nombre de estos autos, el capital de condena más la suma estimada para intereses y costas. En caso contrario podrá oponerse a la sentencia monitoria articulando las defensas o excepciones admisibles de conformidad con lo dispuesto en el art. 235 del C.P.C.C.T.(Arts. 21, 74, 75, 234 , 235 y conc. del C.P.C.C.T.)….V.- A falta de pago de esta sentencia monitoria TRÁBESE EMBARGO sobre bienes susceptibles de tal medida, que se encuentren en el domicilio del demandado, y que sean de su propiedad, hasta cubrir la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000.-) que se presupuestan provisoriamente para responder a capital, intereses y costas del juicio. Facultase al Oficial de Justicia para hacer uso de la fuerza pública y allanamiento de domicilio si fuera necesario (art. 234 –II in fine y 254 del C.P.C.C.T.) VI.-VENCIDO el plazo otorgado en el dispositivo IV, y no existiendo oposición a la sentencia, considéresela firme y continúese con su ejecución (art.235 inc. V del C.P.C.C.T.), asimismo, declárese rebelde a los demandados, (Art. 74 y 75 del C.P.C.C.C y T.) VII.- REGULAR provisionalmente los honorarios del Dr. Gonzalo GUIÑAZU, Mat. 1905, en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO ($38.005.-) y del Dr. Gonzalo GUIÑAZU, Mat. 6980, en la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL DIEZ ($76.010) sin perjuicio de los complementarios y alícuota que por el I.V.A. pueda corresponder, suma que se convertirá en definitiva si el ejecutado no opone excepciones ni la recurre, y que en caso de oposición de excepciones quedará sin efecto y será reemplazada por otra definitiva una vez resueltas las defensas. (Art. 19 Ley 9131)…. Fdo.: DRA. SILVIA MABEL ZOGBI – Juez.A fs. 34: “LUJAN DE CUYO, Mendoza, 14 de Abril de 2023. Por desistido del proceso en contra de PROYECTOS DE INGENIERIA MULTIDISCIPLINARIA S.A, con costas. (Art- 82 y 36 del CPCCYT) Notifiquese a los demandados conjuntamente con la resolución de fs. 12…Fdo.: DRA. SILVIA MABEL ZOGBI - Juez -- A fs. 62 el Juzgado RESOLVIO: “Mendoza, 27 de Setiembre de 2024.AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDOS: ... RESUELVO: I- Aprobar la información sumaria rendida y en consecuencia, bajo la responsabilidad de la actora, declarar que el demandado GIL ONTIVEROS OSVALDO EUGENIO, D.N.I. N° 32.740.987 es de ignorado domicilio.II- Ordenar se notifique la sentencia monitoria de fs.12, el traslado allí conferido y el presente auto, mediante edictos ...NOTIFÍQUESE…DRA.SILVIA MABEL ZOGBI -Juez-.