Edicto: Autos 406.711 Videla

Juez del Cuarto Tribunal de Gestión Judicial Asociada de la Primera Circunscripción en autos 406.711 caratulados: “VIDELA NOELIA NAHIR C/ CELAN JUAN ORESTE P/DAOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO.”Hace saber que a fs. 16 resolvió: “Mendoza, 02 de Julio de 2020. Téngase al Dr. LUIS BENEGAS por la Sra. Noelia Nahir Videla por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado a merito del escrito ratificatorio acompañado. De la demanda interpuesta, TRASLADO al demandado con citación y emplazamiento de VEINTE DIAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio legal dentro del radio de este Juzgado, bajo apercibimiento de ley (arts. 21,74,75,156,160 y 161 del C.P.C.C.Y.T.). NOTIFIQUESE conforme las pautas de la Acordada 28243- “Política de notificaciones accesibles” cuyo modelo puede extraerse de la página del Poder Judicial. Como se solicita cítese en garantía a LA SEGUNDA CIA DE SEGUROS GENERALES para que en el termino de VEINTE DIAS comparezca,responda, ofrezca pruebas y constituya domicilio legal dentro del radio de este Juzgado,bajo apercibimiento de ley(21,74,75,156,160 y 161 del C.P.C.C.Y.T. y art. 118 de la Ley de Seguros). NOTIFIQUESE. Téngase presente lo demás manifestado y la prueba ofrecida para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. Conforme lo dispuesto mediante Resolución N°19 de fecha 29 de mayo del 2019 de la S.C.J. De Mendoza (Ley 9.001-Acordada N°28.570)ofíciese mediante correo electrónico de estilo en la UNIDAD FISCAL DE TRANSITO MENDOZA, a fin de que remita las actuaciones N°T-9157/19 a efectos de su análisis previo a la fijación de la audiencia preliminar correspondiente, sin prejuicio de su admisión oportuna. Hágase saber a las partes que su no obtención no impedirá la realización de la audiencia que oportunamente se fije. OFICIESE a fin de que se remita a este Juzgado la historia clínica ofrecía en el pto. X Prueba, 1)b),a efectos de su análisis previo a la audiencia referida, sin perjuicio de su admisión oportuna. Hágase saber que su remisión será gestionada por las partes interesadas debiendo en consecuencia confeccionar y gestionar los oficios correspondientes a la mayor brevedad posible y que su no obtención no impedirá la realización de la audiencia que oportunamente se fije. Se oficio a la UFI TRANSITO.-DRA. ALICIA G. BOROMEI.-Juez”.-Y a fs. 93 lo siguiente: “Mendoza,26 de Julio de 2021.VISTOS:…CONSIDERANDO:… RESUELVO: I-Declarar al Sr. JUAN ORESTE CELAN, D.N.I. 11.487.491 persona de domicilio ignorado. II-Notifiquese el traslado de la demanda de fs.16 y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO ON LINE, Pagina Web del Poder Judicial y del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza por el termino de TRES DIAS, con dos días de intervalo,bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del Codigo Procesal Civil. III- Oportunamente dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoria de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. PUBLIQUESE. Firmado: DRA. ALICIA G.BOROMEI.-Juez”. Publica: 13 - 19 y 24 de Agosto 2021.