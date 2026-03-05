EDICTO: ALVAREZ RAFAEL ALEJANDRO Y ROMANO ALBA LAVINA P/SUCESIÓN - Autos N.º 250758

Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial N° 4, Mendoza, autos N.º 250758 caratulados; ALVAREZ RAFAEL ALEJANDRO Y ROMANO ALBA LAVINA P/SUCESIÓN , cita a herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante RAFAEL ALEJANDRO ALVAREZ, L.E. 6.846.477 a fin de que acrediten por escrito en el expediente dentro del plazo de TREINTA DÍAS CORRIDOS -contados a partir de la notificación edictal del presente- sus respectivas calidades acompañando a tal fin los instrumentos que hagan a su derecho.- Dra. Erica A. Deblasi - Juez