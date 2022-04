EDICTO: ALFARO, RENZO EMANUEL C/ CRESCITELLI, CARLOS DANIEL Y OTROS P/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Autos N°250.769

Aldo Santos Maza martillero público, matrícula 1717, rematará día 29 de ABRIL DE 2022, hora 11:00, calle San Martín 322, ciudad de Mendoza, Playa de estacionamiento, dando cumplimiento normas distanciamiento, uso de tapaboca, higiene de manos, con base ordenada de $1.000.000, con incrementos entre ofertas no menores a $100.000, mejor postor, a VIVA VOZ, por orden de Señor Juez Tribunal Gestión Civil Asociada Cuatro, autos N°250.769 caratulados “ALFARO, RENZO EMANUEL C/ CRESCITELLI, CARLOS DANIEL Y OTROS P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, los derechos y acciones que tiene el señor Carlos Daniel Crescitelli conforme proveído de fojas 1.555: “Mendoza, 29 de Marzo de 2022. Para que tenga lugar el REMATE de los derechos y acciones que tiene el Sr. Carlos Daniel Crescitelli en los autos Nº 250.642 caratulados “CRESCITELLI, CARLO DANIEL C/ GUIDOLIN TIZIANO Y OTRO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, originarios del Cuarto Juzgado Civil, el que se realizará en la Oficina de Subastas Judiciales (EDIFICIO DOS DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZA, SAN MARTIN Nº 322 DE ESTA CIUDAD – ACORDADA Nº 17.598 BIS), y será autorizado por el Encargado de dicha oficina, fijase el día VEINTINUEVE DE ABRIL DEL CORRIENTE A LAS ONCE HORAS. Publíquense edictos durante TRES DIAS ALTERNADOS en Boletin Oficial y Diario UNO (Art. 266 del CPCCT). El adquirente deberá abonar en dicho acto, sin excepción, el 10% de seña, el 10% de comisión, el 4,5% de Impuesto Fiscal, en caso de corresponder, y el saldo de precio al aprobarse la subasta. NOTIFÍQUESE a las partes y al Martillero (art. 267 CPCCT). Firmado por DR. MARIANO GABRIEL URRUTIA – Juez.-“