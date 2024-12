EDICTO: Agrimensor Enrique Navarro - EX – 2024-09323826-GDEMZA-DGCAT_ATM.

Agrimensor Enrique Navarro, mensurara 7887.10m2 aproximadamente propiedad GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Art. 236 Inc. A C.C. Y C. Pretendida por DERRACHE AMADO ANTONIO, gestión Titulo Supletorio Ley 14159 y Modificatorias, ubicada intersección calle Ñeycuñan y Ruta Nacional N° 40 esq. S-W, Pareditas, San Carlos. Límites: Norte: calle Ñeycuñan. Sur: Gongora Oscar Luis. Este: Ruta Nacional N° 40 y calle San Martin. Oeste: Gongora Oscar Luis. Diciembre 26. Hora: 17:00. EX – 2024-09323826-GDEMZA-DGCAT_ATM.