EDICTO: ADMINISTRACIÓN DE HABERES S.A. C/LIZARAZO SUSANA ELENA P/PROCESO MONITORIO - Autos N°73455

DRA. BEATRIZ FORNIES Juez del JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y CONTRAVENCIONALES-MAIPU PODER JUDICIAL MENDOZA, notifica por el presente a LIZARAZO SUSANA ELENA, DNI 3639588 de ignorado domicilio, las siguientes resoluciones de autos N°73455 caratulados ADMINISTRACIÓN DE HABERES S.A. C/LIZARAZO SUSANA ELENA P/PROCESO MONITORIO: Maipú, 12 de Mayo de 2.025. AUTOS Y VISTOS: RESUELVE: I.-Hacer lugar a la demanda interpuesta por ADMINISTRACION DE HABERES S.A contra SUSANA ELENA LIZARAZO mandando seguir la ejecución adelante hasta que la actora se haga íntegro pago del capital reclamado de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL ($571.000.) con más la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($286.000.-) con más el 7% de interés mensual legal que corresponda desde el 3–03–2.025 y costas hasta el efectivo pago.- II.-Hágase saber al ejecutado que dentro de los CINCO DIAS HABILES contados desde su notificación deberá constituir domicilio, cumplir esta sentencia monitoria o puede deducir oposición escrita, bajo apercibimiento de tenerlo REBELDE sin más trámite y considerarse firme la presente y continuar con su ejecución (arts.21, 74, 75, 235 y cc. CPCCT).- III.-En caso de corresponder ORDENAR trabar embargo sobre bienes de propiedad del demandado susceptibles de tal medida hasta cubrir la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($858.000.-) presupuestada provisoriamente para responder a capital, intereses y costas (art.254 CPCCT).- IV.- Imponer las costas al demandado vencido (arts.35 y 36 CPCCT.).- V.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. VIRGINIA VILLANUEVA en la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($57.200.-) y GUIDO PIERRE en la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($114.400.-) con más las acreencias que correspondan hasta la fecha de su efectivo pago (arts.19 in fine y 2 Ley 9131.-).- VI.-Cumpla con lo normado por el art.234 inc. III del CPCCT.- NOTIFIQUESE.- foja: 87. Maipú, 10 de Abril de 2026. RESUELVO: I- Aprobar la información sumaria rendida en autos, por la que se acredita, que SUSANA ELENA LIZARAZO, D.N.I. 36.393.588, es persona de ignorado domicilio. II-Notificar el presente junto con la resolución de fs.21 por edictos que deberán ser publicados por tres veces con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y Diario Uno. III-Oportunamente, dése intervención al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. NOTIFÍQUESE.