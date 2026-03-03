EDICTO: ABRAHAM JULIO SAID P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08003693-5((012054-423047)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por el causante Sr. JULIO SAID ABRAHAM DNI (LE) 6.873.549, haciéndoles saber que deben presentar escrito digitalizado ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08003693-5((012054-423047)). ABRAHAM JULIO SAID P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Fabiana Beatriz Munafo. Juez.