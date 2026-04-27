[COPIA] EDICTO: MENDOZA FIDUCIARIA S.A. (FID. DEL FID. DE ASIST. A LA ACTIV. AGROIND. DE LA PROV. DE MZA) C/ MORENO PEDRO CEFERINO P/ COBRODEPESOS - Autos N° 261.644

SR. JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL , en los autos N° 261.644 caratulados “MENDOZA FIDUCIARIA S.A. (FID. DEL FID. DE ASIST. A LA ACTIV. AGROIND. DE LA PROV. DE MZA) C/ MORENO PEDRO CEFERINO P/ COBRODEPESOS”, NOTIFICA al SR. PEDRO CEFERINO MORENO DNI 21.687.641, persona de ignorado domicilio, la siguiente resolución: Mendoza, 22 de mayo de 2023 AUTOS Y VISTOS: los presentes arriba intitulados, llamados a dictar sentencia, RESULTA:…Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por MENDOZA FIDUCIARIA S.A. como fiduciaria del FIDEICOMISO DE ASIST. A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE MENDOZA en contra del Sr. PEDRO CEFERINO MORENO y la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, en consecuencia, condenar a estos últimos a pagar a la parte actora dentro de los DIEZ DÍAS de quedar firme la presente, la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000), con más los intereses pactados según lo dispuesto en el considerando V y hasta su efectivo pago.- II.- Imponer las costas con relación a los honorarios de los profesionales de la actora a cargo de PEDRO CEFERINO MORENO por resultar vencido (arts. 35 y 36 del CPC) y el resto por su orden, atento a lo expuesto. III.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en las siguientes sumas: Dres. Santiago María Cardozo $ 4.800, María del Pilar Diez $ 3.200, Manuel Diz $ 1.600; Gustavo Luis Canizo $ 6.720; Fabián Bustos Lagos $ 3.360, Luis Ignacio Boulin $ 3.360, sin perjuicio de los complementarios y del IVA que pudiere corresponder (arts. 2, 4 inc. a, 13, 31 y cc. de la LA). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. Fdo. Rosana Alicia Moretti Juez.-