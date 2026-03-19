CONVOCATORIA - SINDICATO OBRERO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y MAESTRANZA (MENDOZA)

Conforme a lo resuelto por la Comisión Directiva del SINDICATO OBRERO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y MAESTRANZA (MENDOZA) se convoca a sus afiliados en condiciones estatutarias a Asamblea General Ordinaria, conforme lo establecido en los arts. 30, 31 y 32 del estatuto constitutivo, en primera convocatoria para el día 27 de abril de 2026 primer llamado a las 14:00 hs. y segundo llamado a las 15:00 hs. del día citado; en caso de ser requerido conforme a lo establecido en los artículos ut supra indicados se convoca a los afiliados en segunda convocatoria para el día 29 de abril de 2026 primer llamado a las 14:00 hs. y segundo llamado a las 15:00 hs. Ambas Convocatorias se realizarán en calle Montevideo 270 subsuelo, Ciudad, Mendoza, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Elección del presidente y secretario de la asamblea; 2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior; 3) Informe, Tratamiento y Aprobación por la Asamblea de la Memoria, Balance, inventario General del año 2024; 4) Informe, Tratamiento y Aprobación por la asamblea de la Memoria, Balance, inventario General del año 2025; 5) Elección de Tres (3) Miembros Titulares y Tres (3) Miembros Suplentes que integraran la Comisión Revisora de Cuentas, quienes deberán reunir las mismas condiciones legales y estatutarias que se requiere para integrar la comisión Directiva (Art. 10, 26 y 27 del Estatuto); 6) Elección de Dos (2) afiliados para refrendar el acta. El carácter de afiliado a los efectos de asistencia a la Asamblea deberá acreditarse conforme el art. 33 del estatuto del Sindicato, con el carnet sindical y Documento que acredite identidad.-