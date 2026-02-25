CONVOCATORIA: EUROSUR S.A. a Asamblea General Extraordinaria

EUROSUR S.A. CUIT 30-70843826-6. Se convoca a los señores accionistas de Eurosur S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 20 de marzo de 2026, en el domicilio de Ruta 40 Norte sin número, Cañada Colorada, Malargüe, Mendoza, a las 10 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 1.- Designación de accionistas para que firmen el acta. 2. Consideración de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2024. Consideración de la distribución de resultados generados en el período finalizado el 31-12- 2024 y asignación especial de remuneración/honorarios al Directorio.-