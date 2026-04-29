CONVOCATORIA: Asociación Civil MAMIS HOCKEY DE MENDOZA

Asociación Civil MAMIS HOCKEY DE MENDOZA convoca a ASAMBLEA ORDINARIA para el día Sábado 16 de mayo del 2026, a las 15.00 hs en primer convocatoria, y a las 16.00 hs en segunda convocatoria con las socias presentes en Araoz Alfaro 2310, Barrio Bianchi. Godoy Cruz (UNION VECINAL BARRIO BIANCHI), ello con el objeto de celebrar el siguiente orden del día: 1.- elección de dos asociadas para que junto con la presidente firmen el acta de asamblea. 2.- Informe de los motivos porque se realiza la asamblea en esta fecha. 3.- Lectura e informe de las memorias, informe del revisor de cuentas y balances de los ejercicios cerrados al 31/12/2025. 4.- Aprobación memorias, informe de revisor de cuentas y balances de los ejercicios cerrados al 31/12/2025. 5.- Elección de autoridades miembros de la comisióndirectiva. 6.- Elección de autoridades miembros comisión revisora de cuentas.