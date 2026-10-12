Turismo: Durante el fin de semana largo Mendoza recibió 72.000 visitantes y el país movilizó a 1,5 millones

La estadía promedio fue de tres días y el gasto diario por persona se calculó en $124.058,07. El informe también contempló a quienes se alojaron en casas de familiares o amigos, con un gasto diario estimado de $52.104,39.

En cuanto a las modalidades de alojamiento, el relevamiento contabilizó 33.131 turistas en hotelería tradicional, 17.564 en alquileres temporarios y 21.212 personas hospedadas en viviendas de familiares y amigos.

La agenda de actividades fue uno de los factores que favorecieron el movimiento. La oferta incluyó propuestas vinculadas con la naturaleza, la gastronomía, la cultura y el automovilismo, además de espectáculos de convocatoria masiva.

De esta manera, el turismo tuvo actividad en distintos puntos de Mendoza, con visitantes que distribuyeron sus recorridos entre los principales centros urbanos, las zonas de montaña y los destinos del sur provincial.

Turismo en el país: viajaron casi 1,5 millones de personas

A nivel nacional, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes informó que durante el fin de semana largo se movilizaron 1.490.400 turistas, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cifra representó un aumento del 3,5% frente al mismo feriado de 2025. Sin embargo, el mayor número de viajeros no se tradujo en un incremento del gasto total: el impacto económico directo alcanzó los $313.610 millones, con una caída real del 2,2% interanual.

Uno de los factores que incidió en el resultado fue la duración de las escapadas. La estadía promedio se redujo de dos días en 2025 a 1,8 días en 2026, una baja del 10%.

Caminito, La Boca. El país movilizó 1,5 millones de turistas, pero el gasto real cayó un 2,2% interanual debido a estadías más cortas.

El gasto promedio diario por turista fue de $116.900, lo que significó un incremento real del 5% respecto del año anterior, una vez descontada la inflación. No obstante, la menor cantidad de días de permanencia limitó el desembolso acumulado en alojamiento, gastronomía, transporte, compras y actividades recreativas.

El comportamiento de los viajeros también estuvo condicionado por el clima. Las lluvias, la humedad y las temperaturas frescas afectaron distintas regiones, mientras que las decisiones de último momento y los viajes de cercanía tuvieron protagonismo.

Turismo: Mendoza, entre los destinos elegidos y los desafíos

El balance provincial estuvo marcado por la combinación de visitantes nacionales, conexiones aéreas y una agenda de actividades que permitió sostener el movimiento en diferentes rubros.

Entre los datos destacados del relevamiento mendocino figuró el efecto del cierre preventivo del Paso Cristo Redentor, vigente desde el 4 de octubre debido a las condiciones meteorológicas en alta montaña. La medida limitó el tránsito terrestre desde Chile durante un período que coincidió con un feriado en ese país.

En contrapartida, la conectividad aérea contribuyó a mantener el flujo de visitantes. Además, la coincidencia con el feriado brasileño de Nuestra Señora Aparecida y el Día de los Niños favoreció la llegada de turistas de Brasil, un mercado relevante para las experiencias en bodegas, la gastronomía y el enoturismo.

La agenda provincial también incluyó encuentros vinculados con la actividad profesional y gastronómica, como el Congreso de Destiladores Argentinos, realizado el 10 y el 11 de octubre en Iserá Distillery, en Maipú.

En el escenario nacional, Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, un 16% más que en el mismo período de 2025. La ocupación de los vuelos de cabotaje alcanzó el 88% y Mendoza estuvo entre los destinos más elegidos, junto con Bariloche, Córdoba, Puerto Iguazú y Ushuaia.

Así, el fin de semana largo dejó un balance de mayor cantidad de viajeros en el país y un resultado favorable para Mendoza en términos de visitantes y actividad. Sin embargo, la reducción de las estadías y la caída real del gasto nacional mostraron que el crecimiento de los desplazamientos no siempre se traduce en un impacto económico mayor.

Fuentes: Secretaría de Turismo de la Nación; Gobierno de Mendoza y CAME.