Entre los gigantes que podrían estar interesados en Carrefour figuran dos competidores directos: COTO y el grupo Nárvaez, que es dueño de la cadena Chango Más. El primero de ellos está más centrado en Capital Federal, mientras que el segundo ya tiene experiencia en este tipo de compras. Vale recordar que hace cinco años se quedó con todas las operaciones que poseía Walmart.

Otros nombres que aparecen entre los rumores, según El Cronista, se deben a los negocios financieros e inmobiliarios que posee Carrefour y allí se nombra Inverlat, que posee a la empresa Havanna.

La otra posibilidad de venta de Carrefour

Por la magnitud del negocio, la otra posibilidad que se maneja en Carrefour es conseguir un socio y no retirarse del país. No sería algo muy diferente a lo que ha hecho en otros países. Sin embargo, también es cierto que el propio CEO global de la empresa, Alexandre Bompard, ha admitido está en estudio la idea de desligarse de varios activos y filiales que no se consideren claves y Argentina podría ser parte de estas últimas.