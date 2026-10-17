Tras la compra por parte de Telecom (Personal), Movistar confirmó que 6 millones de clientes de telefonía móvil que incluye a buena parte de su cartera en Mendoza, pasan a una tercera empresa que se quedará con su marca Tuenti.
Movistar confirmó que desde el lunes 19 cederá parte de su cartera de clientes: lo que hay que saber
Son 6 millones de usuarios de telefonía móvil del país, incluso Mendoza, y 200 mil de internet. Movistar aseguró que será "por etapas" hasta fines de noviembre
El traspaso, incluidos 200 mil usuarios de internet, según la compañía recien adquirida será "paulatino". Y empezará a notificarlos uno a uno "por etapas", entre el lunes 19 de noviembre y fines de noviembre.
Metrotel es el jugador que ingresa al mercado para compartir como Tuenti parte de la cartera adquirida por Telecom. El convenio nació de la exigencia del Tribunal de Defensa de la Competencia para aprobar la megaoperación, que incluye un pago de U$S450 millones.
"La operación se enmarca en las medidas dispuestas por la autoridad regulatoria para preservar la competencia en el mercado argentino", indicaron desde Movistar a través de un comunicado.
Migración paulatina y sin trámites para el usuario
Asimismo, la compañía que pasó a manos de Telecom aseguró que la prioridad durante el proceso será la continuidad del servicio. Para llevar tranquilidad, la empresa detalló que el traspaso no requerirá ningúna gestión por parte del cliente:
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Proceso 100% automático: Los usuarios no tendrán que realizar trámites presenciales ni virtuales.
Sin cambio de tarjeta SIM: No será necesario reemplazar el chip del teléfono móvil.
Planes y créditos protegidos: Las condiciones contractuales y precio se mantendrán o serán mejoradas. Además, se respetará el saldo de crédito disponible y la modalidad de pago previamente elegida.
Calidad de servicio garantizada: La experiencia de navegación y comunicación mantendrá los mismos estándares de calidad.
Aunque todavía no está definido que porcentaje de la cartera en cada región migrará a Tuenti, desde Movistar resaltaron que el traspaso será gradual y por etapas, de acuerdo a las notificaciones que se envíen en los próximos 40 días.
Cronograma e información personalizada
De esa manera, las notificaciones "uno a uno" comenzarán a enviarse el lunes 19 de octubre y se extenderán de forma paulatina hasta fines de noviembre. En esos envíos pueden estar comprendidos buena parte de los más de 376 mil clientes que Movistar tiene en Mendoza.
El objetivo, destacaron, es que con los mensajes "los clientes alcanzados por la transferencia reciban información clara y oportuna sobre las etapas del cambio y sus implicancias".
Por eso, para consultas, dudas o soporte durante y después del período de transición, los usuarios transferidos contarán con los canales oficiales de atención de Tuenti:
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Aplicación móvil: App Tuenti (disponible en iOS y Android).
Atención telefónica: *700 o llamando sin cargo al 0800-321-0700.
WhatsApp oficial: +54 9 11 2272 8588.
En pocas palabras
- Movistar cederá: 6 millones de usuarios de telefonía móvil y 200 mil de internet pasarán a la marca Tuenti en etapas.
- Proceso automático: El traspaso será 100% automático, sin cambio de SIM, manteniendo planes y calidad de servicio.
- Notificación gradual: Los clientes serán notificados uno a uno desde el 19 de octubre hasta fines de noviembre.