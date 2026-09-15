Monotributo: cuáles son las 43 obras sociales que puede elegir un monotributista en septiembre de 2026

Obras sociales para monotributistas: cuáles son las 43 opciones disponibles

Estas entidades reciben trabajadores del régimen simplificado. Desde diciembre de 2024 existe un registro que establece qué obras sociales pueden incorporar nuevos beneficiarios del Monotributo. Las que están incluidas deben aceptar esas afiliaciones, mientras que las que no figuran pueden rechazarlas.

El listado actualizado de obras sociales que los monotributistas pueden elegir para septiembre de 2026 está integrado por:

OSSACRA

OSPROTURA

OSTCARA

OSAMOC

OSTAXBA

OSPM

OSPYSA

OSBLYCA

OSOC

OSCAMGLYP

OSDO

OSPEDICI

OSPIFSE

OSDEM

OSOCNA

OSTPBA

OSPREN

OSEPC

OSDEPYM

OSAPM

OSV

OSPIV

OSTP

OSPETAX

OSPAT

OSVARA

ANDAR

OSCRAIA

OSMMEDT

OSOETSYLARA

OSFYB

SERVESALUD

OSIM

ASSPE

OSDAAP

UNIMEDICA

AMPES

OSMITA

METCBA

PRIVAMED

AMCI

ARPSALUD

AMSTERDAM

El aporte destinado a la cobertura médica ya está incluido dentro de la cuota mensual del Monotributo. Sin embargo, después de inscribirse y pagar la primera cuota, el trabajador debe gestionar el alta directamente con la prestadora elegida.

Entre la documentación que pueden solicitar se encuentran el DNI, la constancia de inscripción, el comprobante de pago del Monotributo y los formularios 184/F o 152, según corresponda. También debe completarse la declaración jurada de salud.

Antes de elegir, es conveniente revisar la cobertura disponible en la zona de residencia, la cartilla de profesionales, clínicas, sanatorios y farmacias, además de posibles servicios adicionales o períodos de carencia.

Una vez realizada la elección, el beneficiario debe permanecer al menos 12 meses en la obra social antes de volver a cambiarla. El cambio está permitido una vez por año calendario.