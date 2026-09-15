Los monotributistas cuentan en septiembre de 2026 con 43 obras sociales habilitadas para recibir nuevos beneficiarios. La lista tuvo modificaciones este mes, luego de que tres entidades dejaran de formar parte del registro vigente.
Monotributo: cuáles son las 43 obras sociales que puede elegir un monotributista en septiembre de 2026
Los monotributistas tienen 43 obras sociales habilitadas para elegir en septiembre de 2026. Qué entidades integran el listado y cómo hacer el trámite
Las obras sociales que ya no aparecen entre las opciones son la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión (OSMTT), la Obra Social de Serenos de Buques (OSSB) y la Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC).
El registro puede modificarse con el tiempo, por lo que es importante verificar cuáles son las entidades habilitadas antes de iniciar una afiliación.
Obras sociales para monotributistas: cuáles son las 43 opciones disponibles
Estas entidades reciben trabajadores del régimen simplificado. Desde diciembre de 2024 existe un registro que establece qué obras sociales pueden incorporar nuevos beneficiarios del Monotributo. Las que están incluidas deben aceptar esas afiliaciones, mientras que las que no figuran pueden rechazarlas.
El listado actualizado de obras sociales que los monotributistas pueden elegir para septiembre de 2026 está integrado por:
- OSSACRA
- OSPROTURA
- OSTCARA
- OSAMOC
- OSTAXBA
- OSPM
- OSPYSA
- OSBLYCA
- OSOC
- OSCAMGLYP
- OSDO
- OSPEDICI
- OSPIFSE
- OSDEM
- OSOCNA
- OSTPBA
- OSPREN
- OSEPC
- OSDEPYM
- OSAPM
- OSV
- OSPIV
- OSTP
- OSPETAX
- OSPAT
- OSVARA
- ANDAR
- OSCRAIA
- OSMMEDT
- OSOETSYLARA
- OSFYB
- SERVESALUD
- OSIM
- ASSPE
- OSDAAP
- UNIMEDICA
- AMPES
- OSMITA
- METCBA
- PRIVAMED
- AMCI
- ARPSALUD
- AMSTERDAM
El aporte destinado a la cobertura médica ya está incluido dentro de la cuota mensual del Monotributo. Sin embargo, después de inscribirse y pagar la primera cuota, el trabajador debe gestionar el alta directamente con la prestadora elegida.
Entre la documentación que pueden solicitar se encuentran el DNI, la constancia de inscripción, el comprobante de pago del Monotributo y los formularios 184/F o 152, según corresponda. También debe completarse la declaración jurada de salud.
Antes de elegir, es conveniente revisar la cobertura disponible en la zona de residencia, la cartilla de profesionales, clínicas, sanatorios y farmacias, además de posibles servicios adicionales o períodos de carencia.
Una vez realizada la elección, el beneficiario debe permanecer al menos 12 meses en la obra social antes de volver a cambiarla. El cambio está permitido una vez por año calendario.
En pocas palabras
- Monotributistas: hay 43 obras sociales habilitadas para elegir en septiembre de 2026.
- Cambios recientes: tres entidades dejaron de formar parte del listado de obras sociales disponibles.
- Trámite: el afiliado debe gestionar el alta directamente con la prestadora elegida tras la inscripción.