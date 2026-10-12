Mendoza, sede de un encuentro para pymes sobre IA y economía pre elecciones

El próximo 15 de octubre Mendoza será epicentro de la innovación y desarrollo para el ecosistema regional de las pymes. Pero no será un encuentro más, porque prevé 2 ejes claves: qué esperar de la economía rumbo a las próximas elecciones presidenciales y la aplicabilidad de las herramientas que aporta la IA para los negocios.
La agenda de Encuentro Pyme, de participación gratuita para pequeñas y medianas empresas, comprende un análisis del escenario macroeconómico de la mano de Matías Sturt, de la consultora Invecq. Y también casos de éxito de empresas mendocinas.
"El objetivo es generar un espacio de inspiración, aprendizaje y networking para el ecosistema empresario de Mendoza", señalaron desde Banco Galicia, organizador del encuentro en un conocido hotel céntrico, de participación gratuita.
El evento destinado a las pymes tiene carácter federal. De hecho, antes de llegar a Mendoza tuvo su edición en CABA, Mar del Plata, Salta y Paraná.
Economía e IA para el desarrollo de las pymes
El ecosistema pyme enfrenta constantemente el reto de adaptarse a las nuevas dinámicas económicas y tecnológicas. Por eso, en su edición Mendoza el encuentro se aseguró a expertos en economía, tecnología y desarrollo de negocios.
Uno de ellos es el economista Matías Surt, de Invecq, convocado para hacer un análisis de la coyuntura actual del país y las variables macroeconómicas que marcarán la agenda de los próximos meses.
Además, la Inteligencia Artificial aplicada a negocios tendrá su párrafo aparte. Al respecto, Agustín Coll, especialista en el tema, promete casos de uso reales y herramientas accesibles para integrar la IA en procesos operativos, comerciales y administrativos de las empresas.
Historias de éxito de pymes mendocinas
Más allá del análisis y capacitación, el evento también agendó experiencias locales. En concreto, de dos pymes de Mendoza de rubros diferentes y su trayectoria hasta lograr un lugar en el ecosistema.
Una de ellas pertenece al sector de la tecnología: Quard, empresa especializada en ingeniería y automatización industrial, referente en brindar soluciones tecnológicas avanzadas para la optimización de procesos productivos.
Por su parte, también aseguró su participación la reconocida Ambrosi, una firma familiar con más de 25 años de historia, que se consolidó en el negocio de la venta de bicicletas, indumentaria y accesorios deportivos.
El programa cerrará con un espacio de networking, para que las pymes puedan vincularse y generar sinergias y alianzas comerciales.
La jornada se desarrollará de 9 a 14 en el Hotel Sheraton Mendoza. Y los interesados pueden inscribirse a través de la web del banco: https://www.galicia.ar/empresas/tarjetas-y-cuentas/cuenta-pyme/encuentro-pyme
En pocas palabras
- Cumbre pymes: Mendoza será sede de un encuentro sobre IA y economía pre-elecciones el 15 de octubre.
- Temario: se analizará la economía rumbo a las elecciones y la aplicabilidad de herramientas de IA para negocios pymes.
- Participación: el evento, organizado por Banco Galicia, es gratuito y busca generar networking y aprendizaje.