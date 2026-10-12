Mendoza, sede de un encuentro para pymes sobre IA y economía pre elecciones

El evento destinado a las pymes tiene carácter federal. De hecho, antes de llegar a Mendoza tuvo su edición en CABA, Mar del Plata, Salta y Paraná.

Agustín Coll, experto en economía digital, capacitará a los referentes de pymes mendocinas sobre el potencial de la IA en sus negocios

Economía e IA para el desarrollo de las pymes

El ecosistema pyme enfrenta constantemente el reto de adaptarse a las nuevas dinámicas económicas y tecnológicas. Por eso, en su edición Mendoza el encuentro se aseguró a expertos en economía, tecnología y desarrollo de negocios.

Uno de ellos es el economista Matías Surt, de Invecq, convocado para hacer un análisis de la coyuntura actual del país y las variables macroeconómicas que marcarán la agenda de los próximos meses.

Además, la Inteligencia Artificial aplicada a negocios tendrá su párrafo aparte. Al respecto, Agustín Coll, especialista en el tema, promete casos de uso reales y herramientas accesibles para integrar la IA en procesos operativos, comerciales y administrativos de las empresas.

Historias de éxito de pymes mendocinas

Más allá del análisis y capacitación, el evento también agendó experiencias locales. En concreto, de dos pymes de Mendoza de rubros diferentes y su trayectoria hasta lograr un lugar en el ecosistema.

Una de ellas pertenece al sector de la tecnología: Quard, empresa especializada en ingeniería y automatización industrial, referente en brindar soluciones tecnológicas avanzadas para la optimización de procesos productivos.

Por su parte, también aseguró su participación la reconocida Ambrosi, una firma familiar con más de 25 años de historia, que se consolidó en el negocio de la venta de bicicletas, indumentaria y accesorios deportivos.

El programa cerrará con un espacio de networking, para que las pymes puedan vincularse y generar sinergias y alianzas comerciales.

La jornada se desarrollará de 9 a 14 en el Hotel Sheraton Mendoza. Y los interesados pueden inscribirse a través de la web del banco: https://www.galicia.ar/empresas/tarjetas-y-cuentas/cuenta-pyme/encuentro-pyme