La industria argentina ya perdió más de 66.000 empleos y Mendoza superó al promedio nacional

Mendoza, entre las 7 jurisdicciones más afectadas por la caída industrial

Mendoza no escapó al fenómeno laboral y registró una pérdida superior al promedio nacional de puestos de trabajo. Imagen ilustrativa

El informe ubica a Mendoza entre los distritos donde el empleo manufacturero cayó más que la media nacional del 5,2%. En ese mismo grupo aparecen Santa Fe, Tucumán, el resto de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aunque la participación mendocina en el total nacional se mantuvo sin cambios entre 2024 y 2026, el dato debe leerse en el contexto de la caída generalizada del empleo industrial. La provincia representaba el 4% de los puestos registrados del sector en 2024 y conservó esa proporción en el primer trimestre de 2026.

La diferencia entre participación y cantidad de empleos es importante: un distrito puede mantener su peso relativo dentro del mapa industrial argentino aun cuando pierda trabajadores. Para conocer la magnitud exacta de la caída mendocina en cantidad de puestos, el relevamiento difundido no aporta una cifra específica.

En el conjunto del país, la reducción fue de 66.262 empleos industriales registrados en dos años. Esa pérdida equivale al 45% de la merma total del empleo nacional, de acuerdo con el estudio de Politikon Chaco, y expone el impacto del retroceso manufacturero sobre el mercado laboral.

Solo 3 provincias sumaron puestos de trabajo

En medio del panorama negativo, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro fueron las únicas jurisdicciones que lograron incrementar el empleo industrial entre los primeros trimestres de 2024 y 2026. En conjunto, sumaron 2.841 puestos de trabajo.

Santa Cruz registró una suba del 11,8%, equivalente a 420 empleos nuevos. La elaboración de alimentos explicó prácticamente todo el crecimiento, con 448 puestos adicionales, mientras que la actividad de maquinaria y equipo también tuvo un aporte positivo.

Neuquén y Río Negro fueron dos de las provincias que sumaron puestos de trabajo industriales, con la clara influencia de Vaca Muerta.

Neuquén aumentó el empleo industrial un 9,2%, con 1.216 nuevos trabajadores. El principal aporte correspondió a maquinaria y equipo, con 622 puestos, seguido por la fabricación de otros minerales no metálicos, con 295. En términos porcentuales, se destacó el crecimiento del rubro muebles, que avanzó un 54,8%.

Río Negro, por su parte, registró una mejora del 7,8%, con 1.205 empleos adicionales. La elaboración de alimentos fue la actividad con mayor aporte en términos absolutos, aunque otras ramas compensaron parcialmente ese crecimiento.

Con balance laboral negativo

En las demás jurisdicciones, el balance fue negativo. La Rioja encabezó las caídas porcentuales, con una contracción del 15%, seguida por La Pampa (-12,8%), San Luis (-11,3%) y Misiones (-10,1%).

Las bajas más moderadas se registraron en Formosa (-1,1%), San Juan (-1,2%) y Entre Ríos (-2,6%). Sin embargo, incluso esos resultados positivos en términos comparativos no alcanzaron para revertir la tendencia general.

En valores absolutos, el Gran Buenos Aires fue el área que más empleos industriales perdió, con 25.623 puestos menos. Le siguieron la Ciudad de Buenos Aires, con 8.617 empleos perdidos, y el resto de la provincia de Buenos Aires, con 8.064.

Las pérdidas brutas de las jurisdicciones que retrocedieron sumaron 69.103 puestos laborales. Los empleos generados en Santa Cruz, Neuquén y Río Negro compensaron una parte de esa caída y dejaron el saldo neto nacional en 66.262 puestos industriales registrados menos.