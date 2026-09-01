La agroindustria argentina alcanzó un récord exportador histórico durante el primer semestre de 2026

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca procesados a partir de estadísticas del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), este volumen implicó un crecimiento de 58% respecto al mismo período de 2025 y 104% frente a 2019, representando 26% del total exportado por el sector agroindustrial del país.

Entre los principales motores de este desempeño sobresalió el aceite de girasol, con envíos por 1.329 millones de dólares, seguido por la carne bovina deshuesada congelada con 1.303 millones de dólares y la carne bovina deshuesada fresca con 740 millones de la moneda estadounidense.