La agroindustria argentina alcanzó un nuevo récord exportador durante el primer semestre de 2026, con 117 productos que registraron máximos históricos en sus ventas al exterior por un total de 7.073 millones de dólares.
La agroindustria argentina alcanzó un récord exportador histórico durante el primer semestre de 2026
Los números muestran una consolidación del país en lo que se refiere a los mercados globales
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca procesados a partir de estadísticas del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), este volumen implicó un crecimiento de 58% respecto al mismo período de 2025 y 104% frente a 2019, representando 26% del total exportado por el sector agroindustrial del país.
Entre los principales motores de este desempeño sobresalió el aceite de girasol, con envíos por 1.329 millones de dólares, seguido por la carne bovina deshuesada congelada con 1.303 millones de dólares y la carne bovina deshuesada fresca con 740 millones de la moneda estadounidense.
A su vez, las exportaciones de grano de girasol registraron un salto extraordinario de 971% interanual al sumar 567 millones de dólares, acompañadas por el crecimiento en las ventas de crustáceos congelados, peras, miel y preparaciones de papas congeladas.
El balance del semestre también reflejó una mayor diversificación en la matriz exportable nacional, con marcas récord en productos de menor volumen pero de creciente presencia internacional como queso muzzarella, maderas aserradas, derivados del cerdo, frutos secos, chocolates, yerba mate, porotos y semillas.
Estos resultados muestran una consolidación del país en los mercados globales, abarcando desde materias primas básicas hasta alimentos procesados con valor agregado.
En pocas palabras
- Récord histórico: la agroindustria argentina batió marcas en exportaciones durante el primer semestre de 2026.
- Crecimiento y diversificación: ventas al exterior crecieron 58% interanual y 117 productos alcanzaron máximos históricos.
- Principales productos: aceite de girasol, carne bovina y grano de girasol lideraron el desempeño exportador.