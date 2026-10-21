La actividad cayó 1,7% en agosto y dejó a la economía al borde de la recesión

La actividad económica se retrajo 1,7% interanual en agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata de la mayor caída en lo que va del año acompañada por la segunda consecutiva del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae). De esta manera, la economía quedó técnicamente al borde de la recesión.
Sin embargo, respecto al mes anterior agosto dio un leve repunte de 0,1%. Y de ese modo el acumulado de los primeros 8 meses del 2026 todavía está en terreno positivo (1,2%) en relación a enero-agosto de 2025, algo que para los analistas no alcanza a torcer el rumbo.
Para considerarse en recesión, la actividad debe registrar 3 trimestres consecutivos en baja. Con el primero y el segundo (abril-junio) negativos, al tercero sólo le falta el dato de septiembre para confirmarlo, algo que virtualmente se daría puesto que para los analistas un repunte tampoco sería suficiente salvo que supere el 8%, algo casi imposible.
"La economía está en recesión mientras se registran los mejores términos de intercambio de nuestra historia", aseveró el economista Pablo Caramelo, en relación a los superávits gemelos que celebra el gobierno. Pero más allá de opiniones, la situación de una economía complicada por la falta de crecimiento incluso se convirtió en tendencia en Twitter.
Sólo un dato positivo para la economía
En tanto, en la medición desestacionalizada anotó una leve expansión de 0,1% respecto a julio. El índice serie-tendencia-ciclo, que descuenta los factores de estacionalidad, se mantuvo sin cambios (0,0%).
Ante ese panorama, el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió aferrarse a ambos datos. Y destacó que "con esta dinámica, el indicador tendencia ciclo se ubicó 6,6% por encima de diciembre de 2023", además de subrayar los únicos 3 sectores que registraron crecimiento: Minería (11,1%), Hoteles y Restaurantes (3,1%) y Actividades Inmobiliarias (0,4%).
A esos rubros se suman Electricidad, Gas y Agua, con 4,3%. No obstante, la nueva caída en el nivel general de actividad de la economía quedó como la más profunda en dos años. Esto en comparación con el 2,4% de septiembre del 2024.
Hace un mes, el propio presidente había relativizado algunos datos. En una entrevista, Javier Milei negó la recesión al afirmar que en realidad la economía atraviesa una "desaceleración" y que a su vez "el consumo atraviesa uno de sus picos históricos".
Los sectores más golpeados
De acuerdo a la medición de INDEC, 10 de los 15 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual.
La mayor fue en Pesca (-15,7% interanual). Le siguió Intermediación Financiera, con -3,8%, seguido de cerca por Comercio (-3,5%), y también Industria Manufacturera (-3,2%). Un poco más atrás aparecen Transporte y Comunicaciones (2,9%) y Construcción (-2,6%), además de Agricultura (-1%) entre otros sectores.
Los sectores que tuvieron las mayores incidencias negativas fueron Industria manufacturera (-3,2% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5% i.a.), restándole 0,9 p.p. a la variación interanual del Emae.
En contraste, justamente los sectores que manifestaron los únicos datos positivos también reflejaron la mayor incidencia en la variación interanual del Estimador Mensual. Es el caso de Minas y canteras y los servicios públicos.
En pocas palabras
- Economía: la actividad retrocedió 1,7% interanual en agosto, marcando la mayor caída del año.
- Recesión: el país se encuentra técnicamente al borde de la recesión, a la espera de un tercer trimestre consecutivo en baja.
- Sectores: solo 4 de 15 sectores económicos mostraron crecimiento, mientras que 10 registraron caídas interanuales.