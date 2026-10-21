La actividad cayó 1,7% en agosto y dejó a la economía al borde de la recesión

"La economía está en recesión mientras se registran los mejores términos de intercambio de nuestra historia", aseveró el economista Pablo Caramelo, en relación a los superávits gemelos que celebra el gobierno. Pero más allá de opiniones, la situación de una economía complicada por la falta de crecimiento incluso se convirtió en tendencia en Twitter.

Sólo un dato positivo para la economía

En tanto, en la medición desestacionalizada anotó una leve expansión de 0,1% respecto a julio. El índice serie-tendencia-ciclo, que descuenta los factores de estacionalidad, se mantuvo sin cambios (0,0%).

Ante ese panorama, el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió aferrarse a ambos datos. Y destacó que "con esta dinámica, el indicador tendencia ciclo se ubicó 6,6% por encima de diciembre de 2023", además de subrayar los únicos 3 sectores que registraron crecimiento: Minería (11,1%), Hoteles y Restaurantes (3,1%) y Actividades Inmobiliarias (0,4%).

A esos rubros se suman Electricidad, Gas y Agua, con 4,3%. No obstante, la nueva caída en el nivel general de actividad de la economía quedó como la más profunda en dos años. Esto en comparación con el 2,4% de septiembre del 2024.

Hace un mes, el propio presidente había relativizado algunos datos. En una entrevista, Javier Milei negó la recesión al afirmar que en realidad la economía atraviesa una "desaceleración" y que a su vez "el consumo atraviesa uno de sus picos históricos".

Los sectores más golpeados

De acuerdo a la medición de INDEC, 10 de los 15 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual.

La mayor fue en Pesca (-15,7% interanual). Le siguió Intermediación Financiera, con -3,8%, seguido de cerca por Comercio (-3,5%), y también Industria Manufacturera (-3,2%). Un poco más atrás aparecen Transporte y Comunicaciones (2,9%) y Construcción (-2,6%), además de Agricultura (-1%) entre otros sectores.

Los sectores que tuvieron las mayores incidencias negativas fueron Industria manufacturera (-3,2% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5% i.a.), restándole 0,9 p.p. a la variación interanual del Emae.

En contraste, justamente los sectores que manifestaron los únicos datos positivos también reflejaron la mayor incidencia en la variación interanual del Estimador Mensual. Es el caso de Minas y canteras y los servicios públicos.