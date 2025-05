“Hace un tiempo me escribió un productor mendocino de ajos. Me contaba que para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas de ajo prohibiéndole las que eran pequeñas (Sí..., como si no tuviéramos problemas el Estado gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo). Un absurdo, se lamentaba, porque sus ajos se exportaban a Corea para hacer puré”, detalló el ministro en las redes sociales.

Captura Federico Sturzenegger.jpg

Los argumentos de Sturzenegger para eliminar trabas

El gobierno afirma que la desregulación busca promover la libertad económica y eliminar trabas para el comercio exterior.