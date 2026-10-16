El titular de ATM contó que la morosidad en el pago de impuestos subió casi al 50%

Al margen del tema, el director de ATM expuso los detalles del proyecto de ley de Avalúo e Impositiva que debe tratar la Legislatura. Y que en algunos impuestos prevé cambios y en otros no habrá variaciones.

ATM apunta a mejorar la recaudación de impuestos el año próximo, con una suba del avalúo de Inmobiliario y otra quita de la alícuota de Sellos e Ingresos Brutos

Impuestos Inmobiliario y Automotor

En medio de ese escenario, para 2027 Hacienda se propone actualizar 25% el avalúo que determina el Impuesto Inmobiliario, por tramos. Eso se basa la variación del valor de la construcción informada por el Colegio de Arquitectos de Mendoza y también del dólar, con el objetivo de mantener las alícuotas efectivas establecidas en la Ley Impositiva 2026.

Respecto al Impuesto Automotor, comúnmente llamado Patentes, el proyecto no contempla cambios en la alícuota a pagar por los vehículos. Y por segundo ejercicio consecutivo se aplicará el PUL (Pago Único Liberatorio) en motos cuyo avalúo no supere los $10 millones, luego del cual quedarán eximidos de abonar el gravamen.

Alícuota diferencial para Ingresos Brutos

Asimismo, ATM seguirá con la quita plurianual de la alícuota de Ingresos Brutos. Pero para el ejercicio 2027 propone un cobro diferencial de acuerdo al rango de facturación de los contribuyentes.

De ese modo, a quienes facturen menos de $575 millones durante 2026 se aplicará una alícuota reducida. Según explicaron, los contribuyentes de IB que no superan ese tope son la mayoría del universo, un 89%.

En tanto, quienes facturen de $575 millones a $5.750 millones quedarán comprendidos en la alícuota general y representan 1 de cada 10 aportantes. A su vez, quienes queden arriba de los $5.750 millones de facturación son los que pagarán más, aunque representan 1% de los contribuyentes locales.

Contribuyentes cumplidores pagarán hasta 20% menos

El proyecto mantiene los beneficios previstos para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias tanto en Inmobiliario como en Automotor. Eso implica un descuento del 10% para quienes tengan cancelado el impuesto al 31 de diciembre de 2026, y un 10% extra si hubieran tenido cancelado el impuesto vencido al 31 de diciembre de 2025.

A estos beneficios se suma una bonificación del 5% para quienes cancelen el total del impuesto anual dentro de los vencimientos establecidos y un 10% adicional para quienes no registren deuda vencida al 31 de diciembre de 2026. De esa manera, la combinación de los beneficios puede alcanzar un descuento total del 35%.

Otra rebaja de la alícuota para Sellos

Uno de los ejes centrales del proyecto es la reducción del Impuesto de Sellos, considerado uno de los más distorsivos por gravar transacciones de la actividad económica.

Para 2027, se propone disminuir la alícuota general al 0,75%, lo que representa una baja del 25% respecto del 2026. También se reducen las alícuotas aplicables a la compra de inmuebles y autos 0 km, y se contempla una disminución para las operaciones de refinanciación crediticia destinadas a regularizar pasivos del sector privado.

En operatorias con alícuotas especiales, continuará la reducción programada para la inscripción de vehículos 0 km y la transferencia de inmuebles. En ambos casos, las alícuotas disminuirán 0,25 puntos porcentuales, lo que equivale a una baja de entre el 13% y el 17% respecto de los valores de 2026.

La política de reducción prevé alcanzar una alícuota general de 0% en 2030. En ese camino, de acuerdo a ATM, el esfuerzo fiscal acumulado llegó a $174.500 millones, o unos U$S113 millones. Para 2027, se estima un esfuerzo fiscal de $81.842 millones y una recaudación un 30% inferior a la que habría resultado de aplicar las alícuotas vigentes en 2024.