Una de las principales formas que tienen los bancos a la hora de atraer a clientes y a sus respectivos ahorros es a través del plazo fijo.
Plazo fijo a 30 días: cuánto se puede ganar con $3.300.000
Los principales bancos compiten por la captación de clientes a través del plazo fijo. Cuánto se puede ganar con cada entidad
Entre los diferentes bancos hay una feroz competencia para ofrecer una tasa de interés que seduzca a los clientes para llevar sus ahorros.
En ese sentido, según los datos del Banco Central, solamente una entidad económica ofrece más del 20% anual de tasa de interés en su plazo fijo a 30 días, mientras que todos los demás presentan un porcentaje menor a esa barrera.
Cuánto ofrece cada banco por plazo fijo
Según los datos del Banco Central, estos son los porcentajes que ofrece cada banco a sus clientes a la hora de querer seducirlos con un plazo fijo:
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21%
- Banco Macro S.A.: 19.5%
- Banco de la Nación Argentina: 19.25%
- Banco BBVA Argentina S.A.: 19%
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 18.5%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18.25%
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 18.1%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
- Banco Santander Argentina S.A.: 16.5%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $3.300.000
En el caso de que una persona tuviese $2.700.000 y los quisiera invertir en un plazo fijo, lo primero que debe hacer es revisar cuánto le pagará el banco. Esto puede hacer a través del Banco Central o consultando los sitios web o el home banking de la entidad.
En segundo lugar, también debe tener en cuenta que hay bancos que ofrecen porcentajes diferentes de tasas de interés teniendo en cuenta si el depositante es cliente o no, o si la operación se está haciendo desde la sucursal o vía electrónica.
Si, por ejemplo, la operación de plazo fijo se hiciera vía electrónica en el Banco Nación y se depositasen $3.300.000 a 30 días, una vez vencido ese plazo, se habrá ganado $52.212,33.
En pocas palabras
- Competencia bancaria: Los bancos compiten por captar clientes con tasas de interés para plazos fijos.
- Rendimiento del plazo fijo: Se detalla cuánto se puede ganar con una inversión de $3.300.000 en diferentes entidades bancarias.
- Tasas de interés: El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece la tasa más alta (21%) para plazos fijos a 30 días.