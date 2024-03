El dólar blue reaccionó tras el llamado al "Pacto de Mayo" que convocó Milei

Por otra parte, el dólar tarjeta cotiza a $ 1.378,4 tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

Si bien durante el fin de semana el mercado de cambio no tiene actividad, sí se puede seguir el movimiento de la moneda verde en el mercado financiero. Este domingo el MEP cotiza a $1.057, unos $40 por encima del cierre del viernes.

Ahora la expectativa está centrada en ver si el blue continúa el descenso que ha venido experimentado en las semanas anteriores.

De ser así, se consolida la expectativa de que el gobierno pueda unificar los tipos de cambio, levantar el cepo y normalizar un aspecto central de la economía descontrolado desde hace años.

TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Cornejo y su equipo aprovecharon la visita de funcionarios de Milei para agilizar reclamos

dolar cabeza mediana.webp

El viernes 1 de marzo el Banco Central (BCRA) compró US$ 68 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumuló en los últimos cinco días un saldo positivo de US$ 245 millones

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma US$ 8.560 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en US$ 27.328 millones, representando un incremento de US$ 643 millones respecto de la víspera.

Qué dijo Javier Milei sobre el dólar y el cepo cambiario

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei aseguró que "la inflación seguirá cayendo fuertemente y la salida del cepo está cada vez más cerca".

Además defendió la aplicación del protocolo de orden público al señalar que permitió liberar "la calle del caos constante" y que "se terminó la cultura de despreciar a las fuerzas del orden".

► TE PUEDE INTERESAR: El sindicato docente denunció "recortes" tras la eliminación del FONID en el último bono